본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

기장군 기장읍, 취약계층 대상 ‘건강한 밥심’ 잡곡 지원사업 추진

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.05 16:13

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고리원자력본부 후원, 91가구에 혼합잡곡 전달… 위기가구 방문·안부 확인 병행

부산 기장군 기장읍(읍장 김명이)은 기장읍지역사회보장협의체(위원장 권묘연)와 한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)와 함께 취약계층 식생활 지원을 위한 '건강한 밥심' 사업을 추진한다.

좌측부터 김명이 기장읍장, 남영규 대외협력처장, 권묘연 위원장이 성품 기탁식을 진행하고 있다. 기장군 제공

좌측부터 김명이 기장읍장, 남영규 대외협력처장, 권묘연 위원장이 성품 기탁식을 진행하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

'건강한 밥심'은 고리원자력본부의 지속적인 사회공헌활동의 하나로, 400만원의 후원금을 바탕으로 취약계층 91가구에 혼합잡곡을 지원하는 사업이다.


지난 2일 기장읍행정복지센터에서 전달식을 갖고 본격적인 지원에 나섰다.

향후 협의체 위원들이 위기가구를 직접 찾아가 잡곡을 전달하고, 가정 방문을 통해 대상자의 안부를 확인하며 복지 사각지대 해소에 힘쓸 계획이다.


한국수력원자력 고리본부 관계자는 "지역사회에 조금이나마 힘이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역 주민을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.


권묘연 기장읍지역사회보장협의체 위원장은 "고리원자력본부의 꾸준한 관심과 후원이 취약계층에게 큰 힘이 되고 있다"며 "지역사회 발전과 복지 증진을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"스페인산 믿고 먹었는데"…'치사율 100%' 30년 만의 발생에 화들짝 "스페인산 믿고 먹었는데"…'치사율 100%' 30년 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기