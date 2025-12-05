한양대, 국내 대학 최초 '말레이시아 유학생 동문회' 출범

한양대학교는 지난달 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르 힐튼 호텔 센트럴볼룸에서 말레이시아 유학생 동문회 창립식을 개최하고, 국내 대학 최초로 말레이시아 유학생 동문 조직을 공식 출범시켰다고 5일 밝혔다. 중국 동문회에 이은 해외 유학생 동문 조직 설립이다. 한양대는 이번 창립식이 외국인 유학생 유치와 졸업생 관리, 글로벌 동문 네트워크 강화를 체계적으로 추진하고 있음을 보여주는 행사라고 설명했다.

말레이시아 유학생 동문회 창립식 현장. 한양대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에는 한양대 이기정 총장, 최중섭 대외협력처장, 김한성 국제처장과 말레이시아 유학생 동문, 말레이시아 한인 동문, 재학생 등 약 140명이 참석했다.

한양대는 1980년대부터 말레이시아 정부 장학사업(MARA·JPA)과 자체 장학 제도를 통해 현지 우수 인재를 꾸준히 유치해 왔다. 지난 30여 년간 400명이 넘는 말레이시아 유학생을 배출했으며, 공학 중심이던 전공 분포도 경영·경제·사회과학·인문학·디자인·예술 등으로 확장됐다.

한양대 관계자는 "이번 동문회 출범은 이러한 국제 교류 기반이 현지에서 지속 가능한 네트워크로 자리 잡았다는 점에서 의미가 크다"고 했다.

이 총장은 실용 학풍과 사랑의 실천을 바탕으로 세계 100위권 대학에 진입하는 것이 목표라고 밝혔다.

그러면서 ▲동문 창업 활성화 ▲국제 공동연구 확대 ▲글로벌 동문 네트워크 강화를 핵심 전략으로 제시했다. 그는 "말레이시아 동문회는 이러한 비전을 함께 실현해 나갈 중요한 파트너"라며 "재학생, 동문, 지역사회가 함께 성장하는 선순환 구조를 현지에서도 만들어 가자"고 했다.

여승배 주말레이시아 대한민국 대사는 축사를 통해 "한양대는 오랜 기간 말레이시아 인재 양성과 양국 간 인적 교류에 기여해 온 대학"이라며 "동문회를 통한 상호 교류 확대를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

동문회는 향후 정기 모임, 직무 특강, 멘토링, 모교 방문 프로그램 등을 운영해 동문 간 연대를 강화하고, 동문 기업과 연계한 일자리 정보 공유와 현지 기관 협력 사업 발굴 등을 통해 한양대의 국제 경쟁력 강화에 기여하겠다는 계획이다. 또한 현지 사회에 기여하는 장학 및 사회공헌 활동도 추진할 예정이다.

창립식에서는 한양대를 졸업한 가족에게 수여하는 '한양가족상' 시상식도 진행됐다. 한양가족상은 부모와 자녀가 모두 한양대에서 수학한 가족에게 수여되는 상이다. 수상자들은 "말레이시아에서 한양 가족이라는 이름으로 모일 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "한양의 전통과 가치가 세대를 넘어 이어지기를 바란다"고 소감을 전했다.

한양대는 이날 해외 유학생 동문 자녀가 한양대 학부에 신입학할 경우 등록금의 30~50%를 감면하는 '한양 유학생 동문장학' 제도도 소개했다. 대학은 이를 통해 동문 가정의 부담을 완화하고 글로벌 네트워크를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 지원한다는 방침이다.

한양대 관계자는 "이번 말레이시아 동문회 출범은 그동안 국제화를 선도해 온 한양대의 노력이 현지에서 구체적인 성과로 이어진 대표적 사례"라면서 "향후 해외 유학생 동문과 국내 동문이 하나의 공동체로 더욱 긴밀히 연결될 수 있도록 프로그램을 확대하고, 글로벌 동문 네트워크의 깊이와 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획"이라고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



