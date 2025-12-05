'부산선언' 세계 반도핑 규범 개정... "공정 스포츠 강화"

부산서 '2025 세계도핑방지기구 총회' 성료

세계도핑방지기구 설립 이후 아시아에서 처음 개최한 국제회의가 부산에서 성공리에 마쳤다.

김대현 문화체육관광부 제2차관이 5일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 세계도핑방지기구(WADA) 총회 폐회식에서 환송사를 하고 있다. 문화체육관광부 제공 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부는 지난 1일부터 5일까지 부산 벡스코에서 열린 '2025 세계도핑방지기구(WADA) 총회'가 전 세계 정부 대표단, 국제경기연맹, 선수단 관계자 등 163개국 2000여 명이 참석한 가운데 성공적으로 종료됐다고 5일 밝혔다.

반도핑 규약·국제표준 개정안 확정

5일 부산 벡스코에서 열린 폐회식에서는 2027년부터 적용될 반도핑 규약(WADA Code)과 국제표준(International Standards) 개정안을 확정했다. 개정안은 청소년 선수 보호 강화, 도핑방지기구의 독립성과 투명성 확대, 국제 협력 강화, 검사 및 분석 절차 개선 등을 포함한다.

도핑 방지를 위한 국제사회의 공동 의지를 담은 '부산선언(Busan Declaration)'도 공식 채택했다. 선언문은 앞으로의 국제 반도핑 정책 방향을 제시하는 의미 있는 문서로서 ▲공정 경기 가치 수호 ▲국가 간 협력 확대 ▲선수 인권 보호 강화 ▲국가도핑방지기구의 독립성 강화 등을 핵심 내용으로 한다. 특히 이번 선언에는 한국 정부의 제안으로 디지털을 활용한 도핑 방지 교육을 강화하는 내용이 처음으로 포함됐다.

김대현 차관은 환송사를 통해 "'부산선언'은 더 나은 검사 체계와 공정한 절차, 선수 보호를 최우선으로 하는 새로운 체계에 기반한다"며 "이 논의가 문서에 머물지 않고 각국의 경기장과 라커룸, 어린 선수들의 땀방울에까지 실질적인 변화로 이어지기를 바란다"고 강조했다.

이번 폐회식에서는 2003년 최초의 세계도핑방지규약 총괄 주작성자였던 리처드 영에 대한 헌정 시간도 마련돼 세계 반도핑 규범의 역사와 가치를 기리며 의미를 더했다. 이와 함께 새로운 도핑 방지 기준이 스포츠의 미래를 지키는 토대임을 상징하며, '브릴란떼 어린이합창단'의 공연으로 총회의 막을 내렸다.

주요국 및 국제올림픽위원회 위원들과 스포츠 외교

김대현 차관은 폐회식에 앞서 4일 일본 히로유키 나카무라 문부과학성 부대신, 중국 통 리신 체육총국 부국장, 사우디아라비아 압둘아지즈 알마사이드 스포츠부 차관과 각각 양자회담을 열어 스포츠 교류 확대, 국제 스포츠 민관 협력 방안 등을 논의했다.

4일 저녁에는 유승민 대한체육회장과 함께 국제올림픽위원회(IOC) 위원들을 대상으로 만찬을 주재하며 협력 강화도 도모했다.

김 차관은 이번 총회 이후 세계도핑방지기구 이사위원 자격으로 이사회에 참석해 국제 반도핑 정책을 적극적으로 논의하고, 공정한 스포츠를 위한 국제 협력 강화에 앞장설 예정이다.

김대현 차관은 "이번 부산 총회는 국제 반도핑 협력의 새 시대를 여는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 대한민국은 국제 반도핑 규범 이행과 협력을 강화해 선수들이 더욱 안전하고 공정한 환경에서 뛸 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>