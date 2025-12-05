본문 바로가기
목포시치과의사회, 통합돌봄 기금 1천500만 원 기탁

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.05 14:16

홀로 사는 어르신 지원
의료분야 민·관 협력 강화

목포시청 로비에서 진행된 치과의사회 기탁식. 목포시 제공

목포시청 로비에서 진행된 치과의사회 기탁식. 목포시 제공

전남 목포시는 지난 4일 목포시치과의사회와 전남치과의사회가 지역 통합돌봄 활성화를 위해 홀로 사는 어르신 지원 기탁금 1,500만 원을 전달했다고 밝혔다.


기탁금은 전남사회복지공동모금회를 통해 전남 목포시 노인복지관 4개소에 지정 기탁됐으며, 통합돌봄 대상 독거 어르신의 긴급생활 지원과 건강관리 서비스 제공에 활용될 예정이다.

이번 기탁은 2026년 3월 시행 예정인 돌봄통합지원법에 대비해 지역 통합돌봄 기반을 강화하고 의료분야의 민·관 협력체계를 확대하기 위한 취지에서 마련됐다. 전남 목포시는 치과의사회와의 협력으로 지역사회 통합돌봄 모델의 기반이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.


시 관계자는 "지역 주민을 위한 통합돌봄 기반 구축에 동참한 치과의사회에 깊이 감사드린다"며 "어르신과 장애인이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 종합적으로 받을 수 있도록 '목포형 통합돌봄' 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


한편, 목포는 지난 7월 '통합돌봄팀'을 신설해 법 시행 준비를 진행 중이며, 유관 기관과의 협력과 자문을 통해 통합돌봄 체계 구축에 속도를 낼 계획이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
