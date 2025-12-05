본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

마동석·이진욱·리사, '익스트랙션' 세계관 영화 출연

이종길기자

입력2025.12.05 10:57

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넷플릭스 '타이고'…'범죄도시' 이상용 감독

마동석·이진욱·리사, '익스트랙션' 세계관 영화 출연
AD
원본보기 아이콘

넷플릭스는 마동석·이진욱·리사 주연의 액션 영화 '타이고'를 제작한다고 5일 밝혔다.


크리스 헴스워스 주연의 '익스트랙션' 시리즈와 세계관을 공유하는 작품이다. 전쟁고아로 자란 용병 타이고가 가족처럼 여기던 리아가 범죄 조직에 납치되자 목숨을 건 구출 작전에 나선다.

마동석은 타이고를 연기한다. 이진욱은 범죄 조직의 아르만 최, 블랙핑크 리사는 타이고의 친구이자 미션 팀 멤버인 리아로 분한다. '화이트 로투스' 시즌 3에 출연했던 리사는 이 작품으로 한국영화에 처음 도전한다. 그는 "액션 영화 출연은 오랜 꿈이었다"며 "첫 영화 데뷔작으로 이런 작품에 출연하게 되어 기쁘다"고 말했다.


연출은 '범죄도시 2·3'의 이상용 감독이 맡는다. 액션은 허명행 무술감독이 담당한다.


제작은 마동석이 수장인 빅펀치픽쳐스와 익스트랙션 시리즈를 제작한 AGBO가 진행한다. 노바필름과 비앤씨그룹도 공동제작사로 참여한다.

안젤라 루소-오스탯 AGBO CCO는 "한국의 시선으로 익스트랙션 세계를 새롭게 탐험하게 되어 설렌다"며 "마동석, 이상용 감독과 함께하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

한국 욕으로 한식 알린다?…이탈리아 아시안 식당 홍보 논란

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기