한국 욕으로 한식 알린다?…이탈리아 아시안 식당 홍보 논란

이경호기자

입력2025.12.05 09:55

팔레르모 식당 SNS에 한국어 욕설 사용
"왜곡된 한식 이미지 우려"

이탈리아 한 아시안 식당이 한국어 욕설로 제작한 홍보 영상. 서경덕 교수

이탈리아 한 아시안 식당이 한국어 욕설로 제작한 홍보 영상. 서경덕 교수

이탈리아의 한 아시안 식당에서 한국어 욕설로 한식을 홍보해 부적절하다는 비판을 받고 있다.


서경덕 성신여대 교수는 5일 "이탈리아에 거주하는 한인들이 제보해, 확인해 보니 최근 해당 식당 SNS에 '씨X' 등 한국어 욕설로 제작한 영상을 게재해 광고까지 진행하고 있었다"고 밝혔다.

시칠리아주의 주도이자 최대 도시인 팔레르모에 위치한 이 식당에서는 한국식 치킨, 떡볶이 등 다양한 한식과 아시안 음식을 함께 판매하고 있다.


서 교수는 "한류를 타고 유럽 전역에서 현지인들이 한식당을 우후죽순으로 열고 있는 상황"이라며 "아무리 한식이 요즘 세계인들에게 큰 인기를 끌고 있다 하더라도 이런 방식으로 한식을 홍보하는 건 정말로 잘못된 일"이라고 지적했다.


그는 "영상 속 한국어 문장들은 어법에 전혀 맞지 않고, 특히 한국어 욕설을 사용한 것은 자칫 외국인들에게 큰 오해를 불러일으킬 수 있다"고 우려했다.

이어 "최근 루마니아에 새로운 한식당이 오픈하며 일본 군국주의 상징인 욱일기가 사용돼 항의해 시정됐다"면서 이번 건도 즉각 항의해 바로잡도록 하겠다고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
