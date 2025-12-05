NH-Amundi자산운용, 여의도 한강공원 플로깅 활동

ESG 캠페인 일환 매년 실시…임직원 62명 동참

NH-Amundi자산운용은 지난달 두 차례에 걸쳐 여의도 한강공원에서 플로깅 활동을 했다고 5일 밝혔다.

임직원 62명이 참여해 여의도 한강공원 주변을 정리했다.

NH-Amundi자산운용은 전사적인 ESG 캠페인의 일환으로 매년 플로깅 활동을 하고 있다. 플로깅은 가벼운 산책이나 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 탄소중립을 위한 실천 행동이다.

'ESG First'라는 모토 아래 ESG 경영 활동에 앞장서고 있는 NH-Amundi자산운용은 봉사활동, 플로깅 등 사회공헌 활동을 주기적으로 실시하고 있다.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "지속 가능한 경영과 사회공헌에 앞장서기 위해 다양한 ESG 활동을 실천할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



