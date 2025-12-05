강원도, 2026년 버스공영차고지 조성사업 원주·홍천·인제 3곳 선정

시내·농어촌버스 안전운행 기반 마련

대중교통 서비스 향상 기대

강원특별자치도는 '2026년 버스공영차고지 조성사업' 공모에서 3개소(원주·홍천·인제)가 선정되어, 노선버스의 고질적인 차고지 부족 문제 해소와 운수종사자 휴게시설 확충이 가능해졌다고 5일 밝혔다.

이번 사업을 통해 2026년 총 69.7억원이 투입되며, 이 중 국비 20.9억원, 도비 13.9억원이 지원된다. 또한 2027년까지 총 143억원 규모의 사업비가 투입될 예정이다.

지원되는 버스공영차고지는 약 1만5000㎡ 부지에 시내·농어촌버스 및 마을버스 등 노선버스 170여 대가 주차 가능한 면적으로 조성되며, 연면적 2800㎡ 규모의 운전자 휴게시설, 정비동, 사무실 등 운영 인프라도 함께 구축된다.

특히 2026년 지원되는 국비 규모는 동 사업 시행 이후 최대 수준의 국비 지원으로, 민간 차고지의 도시계획도로 편입, 전기버스 충전시설 부족 등으로 운행 차질이 우려됐던 원주·홍천 지역 노선버스의 안정적 운행 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이종구 강원특별자치도 건설교통국장은 "이번 버스공영차고지 조성으로 부족했던 차고지 문제를 해소하면 탄력적인 노선 개편·증차가 가능해지고, 충전·정비 기능 확충과 운수종사자의 근무환경 개선을 통해 더욱 안전하고 편리한 대중교통 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 도민 교통편의 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



