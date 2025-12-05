본문 바로가기
한화비전·한화세미텍, 한국환경공단과 MOU…폐가전 수거 캠페인

심성아기자

입력2025.12.05 08:11

임직원 참여 폐전기·전자제품 수거 캠페인

한화비전 과 한화세미텍이 한국환경공단과 손잡고 온실가스 감축 등 지구 환경 개선에 나선다.

지난 3일 ‘폐전기·전자 제품 수거 캠페인’ 에 참여한 판교R&D센터 임직원과 한국환경공단 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한화비전

양사는 경기도 성남 판교연구개발(R&D)센터에서 한국환경공단과 '폐전기·전자제품 자원순환체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.


이번 협약에 따라 한화비전과 한화세미텍은 ▲올바른 폐전기·전자제품 배출 문화 구축 ▲일회용품 사용 최소화 ▲종이 없는 페이퍼리스(Paperless) 조직 문화 조성 등을 위해 노력하기로 했다.

첫 번째 협약 실천으로 양사는 이달 1~3일 판교R&D센터 입주 임직원 대상 '폐전기·전자제품 수거 캠페인'을 진행했다. 총 920㎏을 수거해 약 2t530㎏의 온실가스 감축 효과를 거뒀다. 이날 수거한 제품은 비영리 공익법인 E-순환거버넌스가 수집해 재활용한다. 캠페인에 동참한 임직원에게는 판교R&D센터 인근 카페 이용 쿠폰이 지급됐다.


한화비전 관계자는 "이번 캠페인을 계기로 올바른 배출문화가 자리 잡을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지속 가능 성장을 목표로 한 ESG 경영 문화 확산을 위해 노력하겠다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
