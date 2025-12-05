본문 바로가기
소진공, 예비창업자 위한 '사장님 경영컨설팅' 서비스 제공

이서희기자

입력2025.12.05 07:54

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
경영 고민에 맞는 맞춤 프로그램 소개

소상공인시장진흥공단은 케이뱅크와 협력해 소상공인과 예비창업자를 위한 '사장님 경영컨설팅' 서비스를 제공한다고 5일 밝혔다.

대전 유성구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공

대전 유성구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공

이번 협업은 단순한 소상공인 정책정보 제공을 넘어 실질적인 금융 혜택까지 제공하는 민간 금융권과의 협력 사례로, 소상공인의 경영 애로 해소와 정책 지원사업의 접근성을 높이기 위해 마련됐다.


'사장님 경영컨설팅'은 소진공이 운영하는 소상공인 지원 통합플랫폼 '소상공인 24'의 컨설팅 지원사업 정보를 케이뱅크 개인사업자 고객에게 제공해 사업 단계와 경영 고민에 맞는 맞춤형 지원 프로그램을 추천하는 서비스다.

이번 서비스에는 소진공 대표 컨설팅 프로그램인 '소상공인 역량 강화 컨설팅', '신사업창업사관학교' 등이 포함되며 추천된 컨설팅을 이수한 고객은 케이뱅크 '사장님 신용대출' 금리 우대(0.2%P) 혜택을 받을 수 있다.


사장님 경영컨설팅 서비스 이용을 희망하는 소상공인은 케이뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 '사장님 홈'-'사장님 경영컨설팅' 메뉴에 접속한 뒤, 관심 분야·경영상 고민 등을 입력하면 소진공이 운영 중인 주요 사업 중 가장 적합한 컨설팅 프로그램을 추천받을 수 있다.


박성효 소진공 이사장은 "이번 협업을 통해 소상공인은 정책 컨설팅과 금융지원을 하나의 흐름으로 경험해 보다 체계적인 경영개선이 가능해질 것"이라며 "앞으로도 금융기관 및 민간 플랫폼과의 협력을 확대해 소상공인의 경영역량 강화와 성장을 지원하는 데이터 기반 맞춤형 정책서비스를 지속해서 개발해 나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
구독아이콘구독
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
