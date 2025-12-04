현대차그룹, '월드 하이드로젠 엑스포'서 수소 사업 총망라

현대차 등 7개사 공동 전시 부스 마련

생산·충전 저장·모빌리티 등 역량 소개

장재훈 "수소, 미래 에너지 전환 게임 체인저"

현대자동차그룹이 4일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '월드 하이드로젠 엑스포(WHE) 2025'에 참가해 수소 기술을 소개하고 파트너십을 확대하며 글로벌 수소 리더로서 입지를 강화했다.

현대차, 기아, 현대제철, 현대건설, 현대엔지니어링, 현대글로비스, 현대로템 등 7개사는 그룹 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼 'HTWO'를 중심으로 공동 부스를 마련, 수소 생산과 충전 및 저장, 모빌리티, 산업 애플리케이션 등 가치사슬(밸류체인) 전반에 걸친 기술과 역량을 다양한 실제 적용 사례를 선보였다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "인공지능(AI) 확산으로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 재생에너지 확대는 필수적이며, 수소는 재생에너지의 간헐성을 보완하고 효율성을 높이는 동시에 이를 저장 및 활용할 수 있는 가장 강력한 해법"이라며 "잉여 전력을 수소로 전환하면 전력망 부담을 줄이고 에너지 시스템을 더욱 유연하게 할 수 있다"며 "수소는 미래 에너지 전환의 게임 체인저"라고 강조했다.

현대차그룹은 고분자전해질막(PEM) 수전해, W2H, 암모니아 크래킹 등 에너지 생산 효율을 높이고 분산 전력망 구축을 지원하기 위한 다양한 수소 생산 기술을 선보였다.

PEM 수전해는 수소 연료전지의 역반응을 이용해 물을 전기 분해해 고순도 청정수소를 생산하는 기술로, 현대차그룹은 2027년 준공 예정인 울산 수소 연료전지 신공장에서 국내 최초로 PEM 수전해 시스템을 생산할 계획이다.

아울러 전북 부안과 충남 보령에서 진행 중인 1MW급 수전해 기반 수소 생산 기지 구축 사업과 2029년까지 제주도에 5MW급 PEM 수전해 설비를 개발할 계획 등 다양한 지역에서 진행 중인 PEM 수전해 기술 기반 수소 생산 사례를 소개했다. 서남해안권에도 1GW 규모 대형 수전해 플랜트를 건설, 수소 출하 센터 및 충전소 등 인프라를 구축해 향후 수소 AI 신도시 조성을 추진할 계획이다.

또 충북 청주, 경기도 파주, 인도네시아에서 추진 중인 자원순환형 수소 생산 모델 'W2H(Waste-to-Hydrogen)'와 전북특별자치도와 협력해 진행 중인 '암모니아 크래킹 실증' 관련 내용도 전시해 각 기술별 생산 과정과 특장점을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

이번 전시에는 2세대 700바(bar) 규모 '이동형 수소 충전소'도 선보였다. 트럭이나 대형 트레일러에 수소압축기, 저장용기, 냉각기, 충전기 등 핵심 설비를 모두 탑재한 일체형 설비로, 충전 인프라가 부족한 지역에 우선 배치해 초기 수요를 발굴하고 공간의 제약을 극복할 수 있다는 장점이 있다. 현대차그룹은 현재 제주도에서 국내 최초 그린수소 연계 이동형 수소 충전소 'H2 제주 무빙 스테이션'을 운영하고 있다.

현대차그룹 로보틱스랩은 '수소전기차 자동 충전 로봇(ACR-H)'을 활용한 디 올 뉴 넥쏘 충전 시연도 선보인다. 이 로봇은 비전 AI와 고정밀 제어 기술에 기반해 차량과 충전구의 위치를 정밀하게 인식하고, 안정적으로 충전구와 커넥터를 결합할 수 있도록 개발됐다.

'패키지형 수소 충전소'도 소개됐다. 핵심 설비를 컨테이너에 모듈화해 조립한 충전 솔루션으로, 가로·세로를 자유롭게 배치할 수 있고, 복층화와 지중화 기술을 접목해 공간 활용도를 높여 특히 도심 속 충전 인프라 보급 확대에 기여할 것으로 주목받고 있다.

'교환식 수소 저장 시스템'도 선보인다. 교환식 수소 저장 시스템은 수소 저장 탱크 모듈을 교체하는 방식으로, 연료가 부족할 경우 사전에 충전된 탱크를 내부 크레인을 활용해 짧은 시간 내 장착·탈착할 수 있다. 한 모듈에는 약 32kg의 수소가 저장된다. 영하 253도 극저온에서 액체 수소를 안전하고 효율적으로 저장할 수 있는 '액체수소 저장시스템'도 전시됐다.

농기계, 선박, 방산 등 최신 수소 모빌리티 라인업을 소개했다. 2018년 첫 출시 이후 7년 만에 선보인 완전 변경 모델 '디 올 뉴 넥쏘'와 1회 충전 시 최대 960.4km 주행이 가능한 고속형 대형버스인 '유니버스 수소전기버스'의 상품성 개선 모델이 전시됐다.

'수소 경전술차량(ATV)은 수소 연료전지를 동력원으로 하는 친환경 경전술차량으로, 기존 내연기관 차량보다 발열과 소음이 적으며, 항공 수송이 가능할 정도로 차체를 경량화 설계한 것이 특징이다. 수소 연료전지 시스템이 탑재된 '수소전기 보트'와 '농업용 수소전기 트랙터'도 전시해 수소 연료전지 솔루션이 고출력·고부하 작업뿐 아니라 장거리 운항과 장시간 작업에도 적합함을 보여줄 예정이다.

부스에는 탄소 저감 철강 제품 생산 공정과 공정별 감축 로드맵을 구현, 2029년 가동을 목표로 하는 미국 전기로 제철소의 모습을 미리 엿볼 수 있다. 수소와 공기를 혼합해 연소시켜 발생하는 열을 활용하는 친환경 설비인 '수소 버너'도 소개됐다.

현대차그룹은 현대자동차 울산공장 도장 오븐을 시작으로, 고온의 열이 필요한 제조 공정에 수소 버너를 단계적으로 확대 적용해 향후 국내 생산공정의 약 5천 개 LNG 버너를 수소 버너로 전환할 계획이다.

평택항 기아·현대글로비스 자동차 수출입 터미널에 도입 예정인 '100kW급 수소 연료전지 발전기'와 컨테이너 화물 자동 이송에 연료전지가 적용돼 항만 탈탄소화에 기여할 수 있는 '수소 연료전지 AGV(무인운반차)', '수소 연료전지 파워팩'을 건설기계와 산업 설비의 전력 공급원으로 탑재한 '수소 연료전기 지게차' 등도 선보였다.

한편 현대차그룹은 2일부터 이날까지 열린 '수소위원회 CEO(최고경영자) 써밋'에서 글로벌 수소 생태계 확산을 위한 전략적 논의를 주도하며 세계 주요 수소기업 리더들과 긴밀한 결속을 다졌다. 한국에서 처음 개최되는 이번 써밋에는 글로벌 100개 기업 CEO 및 수소 산업 리더 200여명이 참석, 현대차그룹은 공동 의장사로서 수소 생태계 활성화를 목표로 하는 다양한 논의를 이끌었다.

수소위원회 공동 의장인 현대차그룹 장재훈 부회장은 공동 의장에 선임된 프랑수아 자코브(Fran?ois Jackow) 에어리퀴드 회장과 글로벌 수소 산업 리더십 강화를 위한 의지를 다졌다.

장 부회장은 "수요 창출, 인프라 확충, 글로벌 협력 가속화를 위한 실질적인 실행 방안을 글로벌 리더들과 함께 모색하며, 수소 산업의 결정적 전환점을 제시했다"며 "확고한 정책 지원과 강력한 민관 협력이 뒷받침된다면, 수소 산업은 의미 있는 변화를 만들어 낼 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



