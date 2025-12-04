본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

귀뚜라미, 한국가스안전공사와 ‘워밍업 코리아 연합 봉사활동’

김철현기자

입력2025.12.04 11:18

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취약계층 가정 방문해 대청소 및 물품 지원

귀뚜라미그룹은 한국가스안전공사와 공동으로 '제19회 워밍업 코리아 연합 봉사활동'을 진행한다고 4일 밝혔다.


지난 2007년 이후 19년째 이어지고 있는 워밍업 코리아 연합 봉사활동은 귀뚜라미그룹과 한국가스안전공사 임직원이 직접 참여해 지역사회 소외계층의 겨울나기를 돕는 생활 밀착형 사회공헌 프로그램이다. 지금까지 ▲김장 나눔 ▲연탄 나눔 ▲생필품 꾸러미 제작 및 전달 ▲소외계층 방역물품 지원 등 시기별로 실질적 도움이 되는 다양한 활동을 진행해 왔다.

귀뚜라미그룹·한국가스안전공사 연합 봉사단이 주거환경 개선 봉사활동을 하고 있다. 귀뚜라미

귀뚜라미그룹·한국가스안전공사 연합 봉사단이 주거환경 개선 봉사활동을 하고 있다. 귀뚜라미

AD
원본보기 아이콘

올해 봉사활동은 '저소득 가정 주거환경 개선'을 주제로 서울시 강서구와 충청북도 옥천군 일대에서 진행한다. 4일에는 귀뚜라미그룹과 한국가스안전공사 임직원 30여 명이 서울시 강서구 일대 저소득 가정과 홀몸 어르신 등 5세대를 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 펼친다.

봉사자들은 가정 내 적재된 각종 생활 물품을 구분해 정리하고 오래되거나 못 쓰는 물품은 폐기 작업을 진행한다. 낡은 벽면 도배와 장판 교체를 한 뒤에는 거실, 안방, 주방, 화장실 등 대청소를 통해 집안 전체를 깔끔하게 새단장한다. 이와 함께 더욱 쾌적한 환경에서 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 귀뚜라미 카본매트를 비롯해 침구류, 가구, 가전제품 등 필요 물품을 지원하고, 보일러 AS 전문가와 가스 안전요원을 배치해 안전점검 서비스도 실시한다.


귀뚜라미그룹과 한국가스안전공사는 오는 16일 충청북도 옥천군 취약계층 가정에도 연합 봉사단 20여 명을 파견해 주거환경 개선 활동을 진행할 예정이다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기