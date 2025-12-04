'3명 사망·1명 중상' 창원 모텔 흉기난동, 계획범죄 무게…피의자, 범행 전 흉기 구입

오픈채팅방으로 범행 2주 전 피해자 알고 연락…경찰, 범행 동기 수사

3일 오후 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 살피고 있다. 이날 오후 해당 모텔에서 흉기 사건이 발생해 2명이 심정지 상태로 발견되고, 2명이 중상을 입었다. 2025.12.3 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경남 창원시 한 모텔에서 벌어진 흉기 난동 사건과 관련 경찰이 계획범죄에 무게를 두고 수사 중이다.

4일 경남경찰청에 따르면 20대 피의자 A씨는 전날 오후 2시43분께 사건이 벌어진 창원시 마산회원구 한 모텔 인근 마트에서 흉기를 구입했다. 이후 곧장 범행 장소인 모텔로 이동했다.

사건 당일 모두 중학생인 B·C양, D·E군은 함께 놀던 중 A씨 연락을 받은 B양이 C양과 함께 모텔로 갔다. 당초 사건 현장에는 A씨와 B양, 그리고 이후 모텔에 들어간 D·E군 등 4명만 있었던 것으로 알려졌으나 경찰 조사 결과 C양은 B양과 처음부터 이들과 함께 있었던 것으로 드러났다. B·C양은 오후 4시 24분께 모텔 입구에서 A씨를 만나 함께 객실로 올라갔다.

경찰은 모텔에서 A씨에게 B양과 함께 흉기에 찔린 D·E군이 모텔에 들어간 경위를 파악 중이다. 이 모텔은 정문에는 폐쇄회로(CC)TV가 있지만 D·E군이 들어간 후문에는 CCTV가 없다.

사건 당시 B양은 112에 전화해 별다른 신고 내용을 알리지 않았지만, 범행 상황이 수화기 너머로 들리게끔 경찰에 전달했다. 고함과 함께 "하지 마"라는 소리를 듣고 긴급상황으로 판단한 경찰은 창원소방본부에 공동 대응을 요청했다. 이후 C양도 경찰에 신고해 모텔 위치를 알려줬다.

3일 오후 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 통제하고 있다. 이날 오후 해당 모텔에서 흉기 사건이 발생해 2명이 심정지 상태로 발견되고, 2명이 중상을 입었다. 2025.12.3 연합뉴스 원본보기 아이콘

소방당국이 현장에 도착한 당시 모텔 건물 앞에 A씨가 추락한 상태였으며 모텔 화장실 내부에서 B양과 D·E군이 흉기에 찔린 상태로 발견됐다. 이들 4명 모두 병원으로 옮겨졌으나 A씨와 B양, D군이 숨지고 E군은 중상을 입고 치료 중이다.

경찰에 따르면 A씨와 B·C양은 약 2주 전 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방으로 알게 돼 이전에도 한 차례 만났다. 이후 A씨는 B양에게 호감을 보이며 계속 연락했고 이날도 B양을 모텔로 불렀다. B양이 C양과 함께 오자 A씨는 C양에게 잠시 밖으로 나가달라고 해 C양은 문밖으로 나왔다. 이후 객실에서 '쿵'하는 소리가 들리자 불안을 느낀 C양은 D·E군에게 연락해 도움을 요청했다. A씨는 이후 문을 열어준 뒤 C양 등을 안으로 들였고 시비가 붙자 범행을 저질렀다.

경찰은 C양을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>