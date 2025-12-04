현대글로비스, '60억달러 수출의 탑' 수상 "수출 경쟁력 강화"

자동차 부품 수출로 해외 생산 지원

현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 178,200 전일대비 8,300 등락률 +4.89% 거래량 217,404 전일가 169,900 2025.12.04 10:33 기준 관련기사 [특징주]美 '車관세 15%' 고시...현대차·현대모비스 등 주가↑현대글로비스, 한기평 기업신용등급 'AA+'로 상향현대차, 선박·트랙터 적용 수소연료전지 개발 나선다 전 종목 시세 보기 close 가 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제62회 무역의 날 기념식'에서 60억달러 수출의 탑을 수상했다. 2023년 58억달러, 2024년 59억달러의 수출실적을 기록하다 올해 61억달러를 달성했다.

김민석 국무총리(왼쪽)가 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 무역의날 기념식에서 이규복 현대글로비스 대표에게 60억달러 수출의 탑을 수여하고 있다. 현대글로비스 AD 원본보기 아이콘

주요 수출 항목은 자동차 부품으로, 주로 현대차·기아 등 완성차 제조 기업의 해외 공장에서 원활한 차량 생산이 이뤄지도록 국내외 협력사로부터 자동차부품을 수급해 현지로 운송 및 판매하고 있다. 자동차 부품 단위로 수출하는 KD(락다운·Knock Down) 방식이다.

현대글로비스는 부품 발주부터 포장, 해상 포워딩을 통한 운송은 물론 현지 항구에 도착한 부품의 내륙운송과 보관까지 KD물류에 대한 종합서비스를 제공해 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있다.

충남 아산권, 호남권, 울산권 등 3개 권역에서 11곳의 포장장을 운영 중이며 해외에서는 미주와 유럽, 중국, 아태 등 4개 권역에서 16곳의 포장장을 운영 중이다.

지난해(국내 발 기준) 세계 각국에 있는 완성차 생산공장 17곳에 44개 차종 생산에 필요한 부품 5만7683FEU를 공급했다. 1FEU는 길이 12m 컨테이너 한 개를 뜻한다. 최근 현대차그룹 메타플렌트 아메리카(HMGMA) 가동과 미국 관세부과에 따른 재고 확보를 위해 자동차 부품의 수출량이 증가했다.

중고차도 주요 수출품목이다. 중남미와 중동, 독립국가연합(CIS) 등이 대상이다. 중고차 수출 플랫폼 '오토벨 글로벌'을 통해 해외 바이어 네트워크 확보에 어려움을 겪는 국내 중고차 수출업자들을 위한 거래 창구 역할을 하고 있다. 수출업체가 플랫폼에 접속해 매물 차량을 등록하면 수입업체들은 실시간으로 해당 차량의 정보를 확인하고 견적을 조회할 수 있다.

현대글로비스가 보유한 대규모 자동차 운반선(PCTC) 선대를 통해 중고차를 운송하기 때문에 수입업체들은 선적일정 확보가 쉽고 안정적인 운송을 보장받을 수 있다.

현대글로비스는 3분기까지 KD와 중고차 수출 등이 포함된 유통사업 부분의 매출액이 10조6057억원으로 전체의 약 48%, 영업이익은 4430억원으로 전체의 약 28% 수준이다.

현대글로비스 관계자는 "유기적이고 효율적인 운송체계를 기반으로 공급망의 유연성을 확보해 수출 성과를 낼 수 있었다"며 "글로벌 공급망 안정화와 첨단 물류기술 도입을 통해 수출 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>