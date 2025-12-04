대전 '꿈돌이 캐릭터'협업상품, 6개월 만에 23억원 매출 달성

'꿈돌이 라면'·'꿈돌이 컵라면', 110만개 판매



소상공인·고향사랑기부제 답례품 등 협업 상품 다양화 예정



대전시가 '꿈돌이 캐릭터'를 활용한 협업 상품으로 6개월 만에 23억 원의 매출을 달성하며 소상공인과 사회적경제 조직의 판로를 넓히고 있다.

'꿈돌이 라면'과 '꿈돌이 컵라면'은 각각 6월과 9월 출시 이후 누적 110만 개가 판매되며 대표 인기 상품으로 자리 잡았다. 첫 협업 상품으로 성공 사례로 평가받고 있다.

11월 말 기준 '꿈돌이 막걸리'는 6만 병이 팔렸으며, '꿈돌이 호두과자'는 2억 1100만 원의 매출을 올리며 청년 일자리 창출과 사회적경제 조직 상생 모델로 주목받고 있다. 이 밖에도 '꿈돌이 명품 김', '꿈돌이 누룽지', '꿈돌이 열차블럭' 등이 선보였다.

12월에는 신규 상품 6종도 새롭게 출시된다. 그동안 지속적인 협업 소식을 통해 알렸던 제품들로 코드바이젠트리 한정판 '꿈돌이 스니커즈'(200켤레), 우리술협동조합 '100일의 꿈', ㈜밀팡 '꿈돌이 밀키트', ㈜장충동왕족발 한정판 '꿈돌이도 반한 족발'(3000세트) 등 6종이 새로 나온다.

이로써 꿈돌이 협업 상품은 총 13개로 늘어나며, 식품·패션·간편식까지 아우르는 종합 콜라보 브랜드로 발전한다.

한편, 꿈돌이 상품은 협업 라인뿐 아니라 공공판로를 통한 판매도 활발하다.

트래블라운지, 꿈돌이 하우스 등 공공판매처 6곳에서 지난해 7월부터 올해 11월까지 약 35억 원의 매출을 기록했다. 현재 200여 종의 꿈씨 패밀리 상품이 판매되고 있으며, 이에 힘입어 시 세외수입은 전년 대비 2배, 관광공사의 IP 수수료 등 수익은 3배 증가했다.

이장우 대전시장은 "시민들에게 친숙한 꿈돌이 캐릭터가 지역업체 상품과 만나 뜻깊은 성과를 내고 있다"며 "앞으로도 꿈돌이 협업 상품을 통해 소상공인과 사회적경제 조직의 판로를 넓히고, 고향사랑기부제 답례품 다변화와 지역 관광 활성화까지 동시에 이뤄내겠다"고 말했다.

한편 '꿈씨 패밀리 도시마케팅'은 올해 9월 제21회 대한민국 지방자치경영대전에서 대통령상을 수상했고, 11월에는 2025 한국 관광의 별로 선정된 바 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



