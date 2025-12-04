삼성전자, '삼성 인테리어핏 설치서비스' 운영

가전 맞춰 가구장 철거·리폼·설치 제공

삼성전자 로지텍의 협력회사 통해 운영

주방가전부터 세탁가전까지

취향·공간에 맞춰 가구장 설치 가능

신규 구매는 물론 삼성 가전 보유 고객도 가능

상부장·수납장·테이블장·홈바 등 31가지 옵션

삼성전자는 오는 5일부터 '삼성 인테리어핏 설치서비스'를 운영한다고 4일 밝혔다. 고객이 새로 구매하거나 보유한 가전에 맞춰 기존 가구장 철거부터 시공, 제품 설치까지 한 번에 제공하는 서비스다. 운영은 삼성전자로지텍의 공식 가구 리폼 전문 협력회사가 맡는다.

서비스는 '가구장 리폼 서비스'를 계기로 나왔다. 삼성전자는 지난 9월부터 냉장고·오븐 등 주방가전을 대상으로 가구장 리폼 서비스를 제공하기 시작했다. 이후 매월 이용 고객이 약 50%씩 증가하며 호응을 얻었다. 삼성전자는 이에 힘입어 서비스 대상 제품을 확대하고 고객 혜택도 강화한 삼성 인테리어핏 설치서비스를 고안해냈다.

서비스 대상 제품은 '비스포크 AI 콤보' 일체형 세탁건조기, 원바디 세탁기·건조기, 드럼형 세탁기와 건조기 등 세탁가전까지 넓다. 또 신규 구매 고객뿐 아니라 기존에 삼성전자 가전을 보유하고 있는 고객들도 삼성 인테리어핏 설치서비스를 이용할 수 있도록 제공 대상을 확대했다.

삼성전자는 가전제품 형태와 배치에 맞춰 선택할 수 있는 상부장, 수납장, 테이블장, 홈바 등 총 31가지의 다양한 가구장 설치 옵션을 제공해 가전제품이 놓이는 공간에 최적화된 맞춤 인테리어를 구현할 수 있도록 했다. 주방 가전 가구장 옵션은 14가지, 세탁 가전 가구장 옵션은 17가지가 제공된다.

설치되는 가구장은 가전제품과 도어 라인을 맞춘 디자인으로 깔끔하고 통일감 있는 공간을 완성한다. 1년간 AS를 제공, 상부장 처짐 현상에 대해서는 최대 5년간 무상 애프터서비스(AS) 보증한다. 또한 철거 비용이 포함된 정찰 금액제로 투명하게 운영하며 EO 등급 자재를 사용해 고객들이 한층 안심하고 이용할 수 있도록 했다. EO 등급은 목재나 합판 등 자재의 폼알데하이드 방출량이 0.5㎎/ℓ 이하일 때 부여되는 친환경 인증 등급이다.

한편 삼성 인테리어핏 설치서비스 대상 품목인 냉장고·세탁기·건조기를 'AI 올인원 2.0'으로 구독할 경우 신속한 AS를 제공하는 'AS 패스트트랙', 고객이 원하는 시간과 날짜에 딱 맞춰 설치서비스를 제공하는 '시간 맞춤 설치' 등 구독 고객 전용 케어 '블루패스' 서비스를 이용할 수 있어 더욱 편리하다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "주방가전 가구장 설치서비스에 대한 소비자들의 호응에 힘입어 대상 범위를 확대했다"며 "믿고 이용할 수 있는 서비스를 통해 고객에게 큰 만족감을 선사할 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



