與, '계엄 1년' 맞아 분주…정국 주도권 확보(종합)

국회 앞 현장 최고위부터 시민 간담회까지

정청래 "내란 완전 청산까지 신발 끈 조여"

더불어민주당은 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞은 3일 비상계엄 해제와 관련한 각종 행사를 시민들과 함께 이어가며 정국 주도권 확보에 나섰다.

정청래 더불어민주당 대표가 3일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 '12.3 내란 저지 1년' 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

이날 오전 서울 여의도 국회의사당 본청 앞 계단에서 현장 최고위원회의를 열며 하루를 시작한 정청래 대표 등 당 지도부는 뒤이어 '12.3 내란 저지 1년 시민사회 대표단 간담회'와 '12.3 내란 저지 1년 특별좌담회'를 연달아 열며 민주주의 지속 개혁과 내란 청산의 출발점으로 삼겠다는 의지를 분명히 했다.

정 대표는 오전 간담회에서 "12·3 불법 계엄이 큰 내란이었다면 작은 내란들은 아직도 끊임없이 준동하고 있다"며 "내란을 완전히 청산할 때까지 신발 끈을 더 조여 매야겠다"고 강조했다.

비상계엄 이후 탄핵소추단장을 맡았던 정 대표는 당시 상황에 대해 "헌법재판소에 출석하면서 내란 우두머리 피의자인 윤석열을 화장실 앞에서 여러 번 마주쳤다"며 "탄핵 선고가 늦어지던 시간의 초조함이 아직도 어젯밤처럼 선명하다"고 회상하기도 했다. 또 "탄핵이 가결된 직후 국회 앞에서 시민들과 부둥켜안고 흘린 눈물의 의미를 잊을 수 없다"며 "K 민주주의의 회복력으로 이재명 정부를 세웠고 국격을 되찾는 대통령을 우리 스스로 만들어냈다"고 평가했다.

오후에 이어진 특별좌담회에서는 "'윤 어게인'을 외치는 세력을 보면서 비상계엄이 언제 또다시 일어날지도 모른다는 생각을 한다"며 "내란과의 전쟁은 아직도 계속되고 있다"고 했다.

특별좌담회에는 정 대표와 차지호 디지털미래사무부총장, 한민수 당대표 비서실장, 김병주 의원, 전현희 의원, 송창욱 민주연구원 원장직무대행 등이 참석했다.

민주당은 매년 12월 3일을 법정 '민주화운동 기념일'로 지정하는 내용의 법안도 발표했다. 전날 민주당은 정책의원총회를 열고 해당 법안을 당론으로 채택한 바 있다. 이와 관련해 김병기 원내대표는 "국가가 빛의 혁명을 책임 있게 기록하고 기념하는 체계를 만들겠다"고 설명했다.

정 대표를 비롯한 당 지도부와 민주당 의원들은 이날 저녁 국회 인근에서 열리는 시민단체 주최행사 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에도 합류할 계획이다. 뒤이어 열리는 '계엄 해제 1년 기억행사'에도 참석할 예정이다.





