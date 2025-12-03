[포토] 박대준 쿠팡 대표 "자발적 배상 적극 검토하겠다"

박대준 쿠팡 대표이사가 3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고정보호책임자(CISO).







