'케데헌' 가수들, 미국 새해맞이 무대 선다

이종길기자

입력2025.12.03 11:55

ABC TV서 캐리, 말론 등과 어깨 나란히
르세라핌도 뉴욕 타임스퀘어에서 공연

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 걸그룹 헌트릭스의 곡들을 노래한 실제 가수들이 미국 주류 방송 무대에 오른다.


2일(현지시간) 미국 ABC TV에 따르면 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 새해맞이 프로그램 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 위브 위드 라이언 시크레스트 2026'에 출연한다.

매년 12월 31일부터 1월 1일까지 전파를 타는 미국 유명 새해맞이 프로그램이다. 올해는 머라이어 캐리, 포스트 말론, 채플 론 등이 출연한다.


한편 그룹 르세라핌도 뉴욕 타임스스퀘어에서 '크레이지'와 '스파게티'를 선보인다. 소속사 쏘스뮤직은 "연말연시 한국, 미국, 일본을 오가며 글로벌 행보를 이어갈 예정"이라고 전했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
