HD건설기계, 국내 최대 수소 행사서 '22ℓ 대형 수소엔진' 첫 공개

세계 최대급 22ℓ엔진과 11ℓ 동시 전시

대형 상용차·건설기계용 수소 로드맵 제시

내년 1월 통합 법인 출범 앞두고 기술력 강조

HD건설기계가 내년 1월 출범을 앞두고 미래 성장동력인 엔진 사업의 핵심 성과인 22ℓ급 대형 수소엔진을 처음 선보인다.

HD건설기계는 오는 4일부터 7일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '세계 수소 엑스포 (World Hydrogen Expo·WHE) 2025'에 참가한다고 3일 밝혔다. WHE 2025는 글로벌 수소 기업들이 참여하는 국내 최대 규모의 수소 산업 행사다. 올해부터 '수소 국제 컨퍼런스'와 'H2 MEET'이 통합돼 규모가 확대됐으며, 미국·독일·영국 등 해외 20개국을 포함한 250개 회사가 참가한다. 행사 기간 약 3만명의 관람객이 방문할 전망이다.

HD건설기계가 오는 4일부터 7일까지 나흘간 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 국내 최대 수소 산업 행사에 참가해 22ℓ급 수소엔진을 세계 최초로 공개한다.

HD건설기계는 이번 전시에서 모빌리티와 발전 분야를 아우르는 수소엔진 기술 포트폴리오를 공개한다. 차량·발전용 11ℓ급 수소엔진 'HX12'와 발전용 22ℓ급 대형 수소엔진 'HX22'를 함께 전시한다.

특히 HX22는 세계 최대 규모의 수소엔진으로, V형 12기통 구조에 최대 출력 600kW(816마력), 연속 출력 477kW(649마력)를 갖췄다. 약 200가구 연간 전력 수요를 충당할 수 있는 수준이다. 그린수소와 암모니아 분해 수소를 연료로 하는 '무탄소 발전 시장'을 겨냥해 개발되고 있다. 이 엔진은 지난달 12일 군산공장에서 첫 시동을 마치고 실증 단계에 본격 진입했다.

11ℓ급 HX12는 1500시간 이상 수소엔진 발전기 실증 운전과 대형 카고트럭·굴착기 탑재 시험 등을 통해 성능과 내구성을 검증받았다. HD건설기계는 HX12를 2026년 말 양산해 2027년 수소엔진 트럭, 2029년 수소엔진 발전기, 2030년 수소엔진 굴착기를 상용화할 계획이다.

임형택 HD건설기계 엔진사업본부장은 "이번 전시는 HD건설기계가 독자적으로 추진 중인 무탄소 수소엔진 개발 현황을 소개하는 자리"라며 "발전과 모빌리티 분야에서 수소엔진 적용 범위를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

HD건설기계는 내년 1월 HD현대인프라코어와 HD현대건설기계의 합병으로 공식 출범한다. 회사는 수소엔진 기반 ▲무탄소 발전 솔루션 ▲대형 상용차·건설기계용 수소 파워트레인 ▲직분사 수소엔진 기술을 지속 개발해 수소 산업 생태계 확장에 기여한다는 방침이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



