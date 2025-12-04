[2025자본투자대상]삼성증권, 자산관리의 명가…고객 니즈 맞춘 서비스 강점

WM 국내 부문 최우수상

삼성증권이 '2025 아시아자본투자대상'에서 자산관리(WM) 국내 부문 최우수상을 받았다.

삼성증권이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 WM 국내부문 한국거래소이사장상을 수상하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

삼성증권은 '자산관리 명가'라는 타이틀을 바탕으로 고객의 다양한 선호와 투자 니즈에 부합하는 서비스를 제공하고 있다. 개인과 법인, 법인 오너 등 다양한 고객에게 투자 성향과 투자 목적에 맞는 최적의 자산관리 솔루션을 제공했다. 그 결과 2025년 3분기 리테일 전체자산은 전년 동기 대비 약 26% 증가한 393조원, HNWI(자산 1억 이상 고객) 고객 수는 34만명을 돌파했다.

삼성증권은 초고액 자산가 대상 'SNI(Success & Investment) 및 패밀리오피스' 서비스를 제공하고 있다. SNI 서비스는 종합자산관리와 라이프스타일 두 영역에서 서비스를 제공하고 있다. 또한 패밀리오피스 서비스를 통해 자산관리서비스를 중심으로 기업 솔루션 서비스, 헤리티지 서비스 세 영역에서 서비스를 펼치고 있다.

소규모 투자자들만 참여하는 클럽딜, 삼성증권 자기자본과 함께 투자하는 공동투자 기회 등 기관투자자급 상품 등 초고액자산가 고객 전용 상품을 제공하고 있다. 이밖에 'AT WROK' 서비스를 통해 법인 대상 종합 금융 서비스를 제공하고 있다.

이와 함께 연금 서비스를 지속해서 확장하면서 올해 3분기 기준 퇴직연금 증권 사업자 중 적립금 2위를 기록하기도 했다. 또한 디지털 프리미엄 자산관리도 강화하고 있다. '컨설팅, 투자정보, 세미나' 3가지 영역에서 다양한 서비스를 제공하면서 높은 고객 만족도를 이끌고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>