동두천시, 장애인복지 강화 '동두천시장애인회관' 5일 개관

이종구기자

입력2025.12.03 10:45

경기 동두천시(시장 박형덕)는 오는 5일 장애인복지 서비스의 핵심 거점 역할을 하게 될 동두천시장애인회관 개관식을 개최한다. 개관식에는 시장, 국회의원, 시의원, 장애인단체장 등이 참석해 지역 장애인 복지 향상을 위한 새로운 출발을 함께할 예정이다.

장애인복지 강화를 위한 ‘동두천시장애인회관’ 12월 5일 개관. 동두천시 제공

장애인복지 강화를 위한 ‘동두천시장애인회관’ 12월 5일 개관. 동두천시 제공

동두천시장애인회관은 보산동 405-3번지 일원에 신축된 시설로, 연면적 1431㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 주요 공간은 옥외 주차장 15면을 비롯해 1층에 시각장애인협회·교통장애인협회·프로그램실·장애인보장구 수리실이 배치되었으며, 2층에는 장애인부모회·장애인복지회·농아인협회·장애인부모연대·장애인경로당이 입주했다. 3층에는 대강당과 장애인단체총연합회 사무실이 마련돼 다양한 행사와 단체 활동을 지원하는 공간으로 활용될 예정이다.


동두천시장애인회관은 분산되어 있던 장애인단체 사무실을 한곳으로 집중시켜 보다 효율적이고 통합적인 서비스를 제공하고, 장애 유형별 맞춤 프로그램과 복지 지원을 확대해 장애인이 체감할 수 있는 편의 증진 공간을 마련하는 데 목적이 있다. 이를 통해 장애인단체 간 협력 강화, 복지 접근성 제고, 프로그램 활성화 등 다양한 효과가 기대된다.

박형덕 동두천시장은 "동두천시장애인회관은 지역 장애인의 복지와 일상에 실질적인 도움이 되는 공간이 될 것"이라며 "장애인 권익 증진과 삶의 질 향상을 위해 더욱 촘촘하고 실효성 있는 복지 정책을 이어가겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

