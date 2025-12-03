본문 바로가기
李대통령 "국민의힘 예산안 합의처리에 감사…모범적 정치 모습"

입력2025.12.03

秋 영장 기각엔 "의견 내는 것 부적절"

이재명 대통령이 국회가 내년도 예산안을 법정 처리 시한인 전날 통과시킨 것과 관련해 "국민의힘 측이 합의 처리해 준 점에 대해 감사드린다"고 말했다.

이 대통령은 3일 용산 대통령실에서 '12·3 비상계엄' 1년을 맞아 '빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명'을 발표한 이후 향후 국정 운영 방향에 대한 질문에 이같이 언급했다.


이어 이 대통령은 "그게 정치의 일면이 아닐까 싶다"며 "치열하게 싸우더라도 할 일은 한다는 모범적인 모습을 보여줬다는 점에서 감사드린다"고 덧붙였다.

비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결 과정을 방해했다는 혐의를 받고 있는 추경호 국민의힘 의원의 구속영장을 법원이 기각한 점과 관련해서는 "제가 특별한 의견을 드리는 게 부적절할 것 같다"고 답변했다.


그러면서 "국민이 상식과 원칙에 따라 판단할 것이고 그 결과도 결국 상식과 법률에 맞춰 갈 것이라고 믿는다"고 강조했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
