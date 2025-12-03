본문 바로가기
굿피플-씨젠의료재단, 베트남 하이퐁에 보건소 준공

이경호기자

입력2025.12.03 09:12

왼쪽에서 다섯 번째부터 굿피플 이용기 회장, 씨젠의료재단 한규섭 대표의료원장, 응우엔짭 3번-씨젠 보건소 팜 티 징 소장, 베트남 하이퐁시 친선협회 응우엔 반 투 회장 등이 준공식에서 기념촬영하고 있다. 굿피플

굿피플(이사장 이영훈)은 씨젠의료재단(이사장 천종기)과 함께 2일 베트남 하이퐁시 응우엔짭면에서 응우엔짭 3번-씨젠 보건소를 준공했다고 밝혔다.


준공식에는 굿피플 이용기 회장, 씨젠의료재단 한규섭 대표의료원장, 김덕환 대외협력본부 본부장, 베트남 하이퐁시 친선협회 응우엔 반 투 회장, 응우엔짭면 공산당 쩐 반 선 서기장, 응우엔짭면 인민위원회 레 쑤언 쯔엉 위원장, 응우엔짭 3번-씨젠 보건소 팜 티 징 소장, 베트남 응우엔짭면 지역 주민 등 150여 명이 참석했다.

기존 하끼 보건소는 건축된 지 60여 년이 지나 노후도가 심각했으며, 그동안 부분적인 개보수만 이루어져 전반적으로 시설이 낙후된 상태였다. 특히 2024년 9월 발생한 슈퍼 태풍 '야기'의 영향으로 건물 일부가 파손되며 현재는 운영이 중단된 상황이었다.


이에 굿피플과 씨젠의료재단은 지난 2024년 11월부터 하끼 보건소 재건축 사업을 본격적으로 추진했다. 기존 단층, 232㎡(약 70평) 규모의 보건소를 2층, 547.8㎡(약 166평)로 확장하고, 필수 의료장비 등을 지원해 지역 주민이 보다 안전하고 쾌적하게 의료 서비스를 받을 수 있도록 했다.


뿐만 아니라, 굿피플과 씨젠의료재단은 보건소 의료진을 대상으로 역량 강화 교육을 실시하고, 지역 주민을 위한 위생관리, 만성질환 관리 등 다양한 보건 교육 프로그램도 운영할 계획이다.

씨젠의료재단 한규섭 대표의료원장은 "굿피플과 베트남 정부, 지방 당국, 그리고 지역 주민 등의 적극적인 협력과 헌신에 감사하다"며 "앞으로도 베트남의 의료 파트너들과 함께 의료기술 교류를 확장하고, 지역 의료 서비스의 발전에 기여하겠다"고 전했다.


굿피플 이용기 회장은 "씨젠의료재단의 도움으로 응우엔짭면 지역 주민들에게 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 굿피플은 응우엔짭 3번-씨젠 보건소가 지역사회 건강 증진과 공공의료 향상의 중심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 지원과 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
