문재인 전 대통령 "극단의 정치 여전히 민주주의 위협…강한 민주주의로 나아가야"

SNS 통해 비상계엄 1주년 소회 밝혀

문재인 전 대통령은 지난해 12·3 비상계엄 1주년과 관련해 "우리 모두, 1년 전 그날의 교훈을 잊지 말고, '아무도 흔들 수 없는 강한 민주주의'를 향해 힘차게 나아가자"고 당부했다.

문 전 대통령은 3일 사회관계망서비스(SNS)에 "12.3 계엄내란 사태 1주년을 맞으며, 다시 한번 민주주의의 소중함을 되새긴다"며 이같이 밝혔다. 그는 "지난 1년은 흔들린 민주주의를 바로 세우는 과정이었다"면서 "빛의 혁명으로 민주주의를 지켜내고, 성숙한 시민의식으로 대한민국이 다시 앞으로 나아갈 수 있었다"고 평가했다.

문 전 대통령은 "놀라운 민주주의 회복력을 전 세계에 보여준 우리 국민들이 매우 자랑스럽다"면서 "하지만, 한시도 경각심을 놓지 말아야 한다"고 했다.

그는 "우리 사회를 큰 충격과 분노에 빠뜨렸던 내란 세력은 아직도 반성과 사죄가 없다"며 "혐오와 증오, 적대와 분열을 부추기는 극단의 정치가 여전히 우리 민주주의를 위협하고 있다"고 지적했다.

문 전 대통령은 "방심하지 않고, 민주주의를 더욱 굳건히 세워야 하는 이유"라며 "민주주의는 시련을 이겨내며 더욱 성숙해진다고 믿는다"고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



