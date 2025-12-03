본문 바로가기
[날씨]낮 기온도 0도 안팎…중부지방 한파특보

임춘한기자

입력2025.12.03 08:04

미세먼지 농도 '좋음'

수요일인 3일 북쪽에서 내려온 찬 공기에 강추위가 찾아왔다.


서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -7.4도, 인천 -7.3도, 수원 -6.2도, 춘천 -7.8도, 강릉 -4.0도, 청주 -5.1도, 대전 -5.0도, 전주 -2.1도, 광주 0.5도, 제주 7.2도, 대구 -1.1도, 부산 1.1도, 울산 -0.2도, 창원 1.7도 등이다.

낮 기온은 -5∼7도로 예보됐다. 중부지방을 중심으로 한파특보가 발효된 가운데 전국 대부분 지역에서 아침 기온은 -5도 안팎, 낮 기온은 0도 안팎을 기록하겠다.


일부 지역에는 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 울릉도·독도, 제주도 산지 3∼10㎝, 충남 서해안, 전북 남부 내륙·서해안, 전남 북부 서해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 서해5도 3∼8㎝, 세종·충남 북부 내륙, 북부를 제외한 전남 서해안 1∼5㎝다. 대전·충남 남부 내륙, 충북 중·남부, 광주·전남 중부 내륙·전남 동부 내륙, 전북 북부 내륙, 제주도 중산간은 1㎝ 안팎, 경남 서부 내륙은 1㎝ 미만의 눈이 쌓이겠다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.0m, 서해 1.5∼4.0m, 남해 1.0∼4.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
