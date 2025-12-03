[속보]3분기 실질 GNI 0.8% 증가…명목 GNI 0.3%↓

한국은행은 3일 '2025년 3분기 국민소득(잠정)' 발표를 통해 올해 3분기 실질 국민총소득(GNI)이 전기대비 0.8% 증가했다고 밝혔다. 명목 GNI는 0.3% 감소했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>