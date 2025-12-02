본문 바로가기
中, 희토류 자석 수출 절차 간소화…"공급 확대 전망"

이민지기자

입력2025.12.02 19:41

숏뉴스
중국 희토류 업체 수출 선적이 가속화 전망

중국이 희토류 영구자석 등의 수출 허가 절차를 간소화한 것으로 나타났다.

연합뉴스

연합뉴스

2일 주요 외신에 따르면 희토류 영구자석 업체인 JL MAG는 모든 고객에 대한 수출 허가를 받았다. 닝보 윈성과 베이징 중커산환 하이테크도 일부 고객에 대한 수출 허가를 받았다.


세 기업은 모두 유럽 또는 미주 지역 자동차 산업에 관련 품목을 공급하고 있다. 이번 조치로 수출 선적이 가속화될 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 지난 10월 말 부산에서 열린 정상회담을 통해 희토류 수출 강화 통제 조치를 유예하기로 한 바 있다. 아울러 중국은 희토류 수출에서 간소화된 절차를 새로 도입하기로 한 바 있다.


외신매체에 따르면 이번 조치로 조치를 통해 앞으로 1년간 훨씬 더 큰 규모의 수출이 허용될 것으로 전망된다. 현재 대형 기업들만 수출 허가를 신청할 자격이 있는데, 간소화 절차가 정착되면 신청 자격이 확대될 것으로 예측된다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

