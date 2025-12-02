경기도·고양시, ‘기후테크 심포지엄’ 성료…탄소중립 미래도시 도약 박차

고양특례시, 도시·기술·시민 협력으로

지속 가능한 탄소순환경제 실현의지 재확인

경기도와 고양특례시가 주최하고 고양연구원, 고양시탄소중립지원센터, 경기도지속가능발전협의회, 고양시지속가능발전협의회, 한국철강협회가 공동주관한 '기후테크 미래전략 심포지엄'이 지난달 27일 빛마루방송지원센터 세미나실에서 성황리에 마무리됐다.

경기도와 고양특례시가 지난달 27일 빛마루방송지원센터 세미나실에서 '기후테크 미래전략 심포지엄'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 심포지엄은 도시, 자원순환 전문가들이 참석해 도시시스템, 기술혁신, 시민생활 실천을 아우르는 탈탄소·탄소중립 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 고양시민, 학계, 산업계, 연구기관 관계자 등 50여 명이 참석해 기후테크를 활용한 도시전환 전략에 뜨거운 관심을 보였으며, '도시와 기술, 시민이 함께 여는 탄소중립 미래도시'를 주제로 다양한 논의가 펼쳐졌다.

이동환 고양특례시장은 영상 환영사를 통해 "고양시는 기후테크 기반 혁신을 통해 도시 운영 전반의 탄소배출을 체계적으로 줄이고, 지속가능성을 높이는 미래도시 모델을 시민과 함께 구축해 나가겠다"고 강조했다.

이어 김운남 고양특례시의회 의장이 영상 축사를 통해 "탄소중립 실현은 정책적 결단과 시민 생활 속 실천이 함께할 때 비로소 성과를 만들 수 있다"고 말하며 "고양시의회도 제도적 뒷받침과 정책 논의를 적극적으로 이어나가 탄소중립 도시 실현에 힘을 보태겠다"고 강조했다.

이어 진행된 주제발표에서 임지열 고양시 탄소중립지원센터장은 '도시분야 탈탄소전략'을 주제로 도시 물 관리 시스템을 중심으로 한 탈탄소(탄소중립) 도시 추진 방향성에 대해 발표했으며, 자연기능-기후기술-시민 중심 도시 구성 요소의 유기적 연계가 핵심이라고 강조했다.

또한 박상헌 한국철강협회 이사는 '신규미래 탈탄소 전략'을 주제로 유출지하수 재이용 시설을 통한 탈탄소 개선 방안에 대해 발표했다. 유출지하수 활용 촉진, 민간 부문의 자발적 참여 유도 개선, 탄소저감 관련 정책과의 연계 등 다양한 전략적 접근 방안을 제시했다.

경기도와 고양특례시가 지난달 27일 빛마루방송지원센터 세미나실에서 '기후테크 미래전략 심포지엄'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

마지막 주제발표에서 오은석 경기도지속가능발전협의회 기후위기에너지전환위원장은 '시민생활 속 탄소중립: 폐기물 부문 중심'에 대해 발표했다. 자원 절약과 자원순환의 관점에서 지속가능한 제품설계, 녹색소비, 분리배출 강화 등 시민이 직접 실천할 수 있는 다양한 탄소저감 전략을 통해 시민 참여의 중요성을 강조했다.

패널토론은 이현동 前건설기술연구원 부원장이 좌장을 맡았으며, 도종남 수석연구원(한국도로공사 도로교통연구원), 안동욱 수석연구원(포스코 철강솔루션연구소), 장동빈 정책실장(시민발전이종협동조합연합회), 이은경 위원(고양시지속가능발전협의회), 정재형 화성시 탄소중립지원센터장이 참여했다.

기후위기 대응을 위한 기후테크 기반의 통합적 도시 정책전략을 심도 있게 논의했으며, 특히 토론에 참여한 시민들은 생활 속에서 느끼는 환경문제와 개선 필요성을 직접 제시하며 토론의 공감대를 높였다.

고양시는 이번 심포지엄에서 제시된 내용을 바탕으로 '고양형 기후테크 도시전환 전략'을 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



