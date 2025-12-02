성남시, '사랑의 온도탑' 제막…올겨울 14억원 모금 목표

어려운 이웃 돕기 위한 성금 모금 캠페인

내년 1월 31일까지 이어져

경기 성남시(시장 신상진)는 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 모금 캠페인의 하나로 2일 시청 1층 로비에서 '사랑의 온도탑 제막식'을 했다.

신상진 성남시장(왼쪽 다섯 번째)이 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 모금 캠페인의 하나로 2일 시청 1층 로비에서 '사랑의 온도탑 제막식'을 진행하고 있다. 성남시 제공

경기 사회복지공동모금회가 주관하는 이 캠페인은 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 성남'을 슬로건으로 내걸고 이날부터 내년 1월 31일까지 이어진다.

올겨울 모금 목표액은 14억원이다.

목표액의 1%인 1400만원의 성금이 모금될 때마다 사랑의 온도탑 온도는 1도씩 상승 표시돼 목표액을 달성하면 100도가 된다.

지난겨울에는 14억600만원을 모금해 당시 목표액인 14억원을 초과 달성했다.

어려운 이웃 돕기에 동참하려는 기업·기관·단체·개인은 시청, 구청, 동 행정복지센터 등 54곳에 설치된 '연말연시 서로 사랑 나누기' 창구나 경기 사회복지공동모금회 계좌를 통해 성금을 기부하면 된다.

신상진 성남시장(가운데)이 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 모금 캠페인의 하나로 2일 시청 1층 로비에서 '사랑의 온도탑 제막식'을 진행한 후 성ㄱ금을 기부하고 있다. 성남시 제공

모금액은 지역 내 저소득층 이웃을 지원하는 데 쓰인다.

이날 제막 행사엔 신상진 성남시장, 안광림 성남시의회 부의장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장 등 30여 명이 참석해 성금 모금에 동참했다.

NH농협 성남시지부(지부장 양흥식)는 2억원을 기부해 경기 사회복지공동모금회의 '나눔명문기업 골드회원(최근 3년간 5억원 이상 기부)'으로 이름을 올렸다.





성남=이종구 기자



