[특징주] 대한광통신 13%↑…엔비디아 트래픽 급증에 광섬유 확대 기대감

2일 오전 10시37분 대한광통신 주가는 전날 대비 13.30% 오른 2640원을 기록했다. 세계 AI 인프라 투자 확대로 미국 내 광통신케이블 수요가 급증하면서 제품 공급이 늘어나 매출 성장이 예상된다는 기대감이 쏠린 것으로 풀이된다.

앞서 대한광통신은 지난 3분기 미국 매출이 전년 동기 대비 221% 증가했다고 밝혔다. 엔비디아의 GPU 블랙웰, H200 등의 도입으로 데이터센터 연산 규모와 트래픽이 급증하면서 기존 구리 기반 통신망 대신 고대역폭·저지연·고신뢰성을 갖춘 광통신케이블 수요가 빠르게 확대되는 수혜를 입었다는 설명이다. 대한광통신 측은 "광복합가공지선(OPGW), 장거리 광섬유, 초고속 광전송 등 핵심 기술 분야에서 구조적 성장의 수혜를 받고 있다"고 설명했다.





