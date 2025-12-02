갤럭스·셀트리온, 다중항체 기반 자가면역질환 치료제 공동 개발 협약 체결

개발 기간 단축 및 차별화 전략 강화

AI 신약 개발 기업 갤럭스가 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 184,400 전일대비 1,400 등락률 -0.75% 거래량 126,346 전일가 185,800 2025.12.02 10:06 기준 관련기사 셀트리온, 중남미 공립시장 최초 칠레서 '램시마SC' 출시코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합기회가 왔을 때 제대로 잡아야...연 4%대 금리로 ‘총알’ 장전 해볼까 전 종목 시세 보기 close 과 다중항체 기반 차세대 자가면역질환 치료제 공동 개발에 나선다고 2일 밝혔다.

이번 협력에서 갤럭스는 AI 기반 항체 설계와 신약후보물질의 초기 검증을 담당한다. 셀트리온은 비임상 및 임상 개발, 상업화에 이르는 전체 개발 과정을 맡는다. 신약 후보물질 발굴 단계에서 임상까지 이어지는 개발 기간을 큰 폭으로 단축하고 임상 성공 확률을 높일 수 있는 새로운 신약 개발 모델을 구축할 것으로 기대된다.

다중항체는 하나의 분자로 여러 표적을 동시에 조절하여, 질환에 관여하는 복합적인 면역 경로를 한 번에 제어할 수 있다는 점에서 차세대 모달리티(치료법)로 주목받고 있다. 그러나 전통적인 항체 발굴 방식은 무작위적 선별에 의존하기 때문에 각 표적에 결합할 수 있는 다양한 항체를 확보하기 어렵고, 확보한 항체들을 조합해 최적의 다중항체 구조를 도출하는 과정 역시 실험적으로 매우 제한적이라는 한계가 존재했다.

갤럭스의 AI 기반 단백질 설계 기술은 치료 표적과 항체 간의 상호작용을 분자 수준에서 정밀하게 설계함으로써, 최적의 치료제 개발에 필요한 항체의 구조적 특성을 처음부터 구현할 수 있는 특징을 지닌다. 갤럭스는 자사 플랫폼 '갤럭스디자인'을 통해 여러 표적에 대해 30% 이상의 드노보(처음부터) 항체 설계 성공률을 보였다.

석차옥 갤럭스 대표는 "AI 기반 단백질 설계 기술은 단순히 신약 개발 비용을 절감하고 속도를 높이는 것을 넘어, 최적의 치료제 개발을 위해 정의된 구조와 기능을 가진 신약 후보물질을 AI를 활용하여 처음부터 정밀하게 구현할 수 있다는 점에서 신약 개발의 패러다임을 바꾸고 있다"며 "이번 협력을 통해 셀트리온과 함께 이러한 새로운 개발 모델을 실제 산업 현장에서 구현하게 되어 의미가 크다"고 했다.

이수영 셀트리온 신약연구본부장은 "다중항체와 같은 고난도 신약 개발을 위해서는 기술적 한계를 뛰어넘는 새롭고 다양한 접근법이 필수적"이라며 "셀트리온은 갤럭스와의 협업을 통해 변화하는 신약 개발의 패러다임을 선도하고, 국내 바이오 생태계가 지속해서 성장할 수 있는 기반을 함께 만들어 가고자 한다"고 말했다.





