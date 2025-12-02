"어릴때부터 스마트폰 접하면 우울·비만 위험 쑥"…美 연구진 경고

12세이전 사용 아동, 수면부족·정신건강 악화

전문가 "스마트폰 지급 시점 재고 필요"

어린 나이에 스마트폰을 사용하기 시작한 아이일수록 우울증, 비만, 수면 부족 등의 문제를 겪을 위험이 더 높다는 연구 결과가 미국에서 나왔다. 다만 연구진은 스마트폰 사용이 건강 악화를 직접 초래한다고 단정할 수는 없지만 부모가 자녀에게 기기를 제공하는 시점을 고민할 필요가 있다고 조언했다.

1일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국소아과학회(AAP) 학술지 '소아과학(Pediatrics)'에 게재된 논문을 인용해 어린이의 스마트폰 사용 시작 나이와 정신·신체 건강 사이의 유의미한 연관성이 확인됐다고 보도했다.

연구팀은 미국 내 아동·청소년 1만500명을 대상으로 한 '뇌 인지 발달 연구' 데이터를 분석했다. 그 결과 12세 이전에 스마트폰을 소유한 어린이는 그렇지 않은 또래보다 우울증 위험이 높았고 비만과 수면 부족을 겪을 가능성도 컸다. 특히 스마트폰을 손에 쥔 시기가 빠를수록 해당 위험이 더 증가하는 경향이 나타났다.

연구에서는 12세까지 스마트폰을 갖지 않다가 1년 뒤 기기를 사용하기 시작한 어린이 역시 그렇지 않은 어린이보다 정신 건강 문제와 수면장애 위험이 더 높게 나타난 것으로 파악됐다. 이번 조사에서 아동이 스마트폰을 처음 갖게 된 중위연령은 11세였다.

란 바질레이 필라델피아 어린이병원 소아정신과 의사는 "12세 어린이와 16세 청소년은 발달 단계가 확연히 다르다"며 "사춘기 전후 시기는 수면이나 정신 건강에 있어 작은 변화일지라도 장기적인 영향을 남길 수 있다"고 강조했다.

다만 일부 전문가들은 이번 연구가 어린 나이에 스마트폰을 사용하기 시작하는 것과 건강 악화 사이에 '연관성'이 있다는 것만 보여줄 뿐 스마트폰 사용과 건강 악화의 인과관계를 입증하지는 못했다고 지적했다.

브라운대에서 정신의학과 인간행동을 연구하는 재클린 네시 교수는 "인과관계를 얻는 것이 불가능까지는 아니더라도 매우 어렵다"면서도 "이번 결과는 부모들이 자녀에게 스마트폰을 주는 시점을 늦추는 데 참고가 될 수 있다"고 평가했다.





