본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, 상현도서관 인근에 1326㎡ 규모 임시 공영주차장 조성한다

정두환기자

입력2025.12.02 08:23

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

GH와 유휴지 무상사용 합의…40면 규모 연내 준공
도서관·종합가족센터 등 이용객 주차난 완화 기대

경기도 용인시는 수지구 상현동 일대 주차난을 해소하기 위해 상현도서관 인근 유휴부지에 임시 공영주차장을 조성하기로 했다고 2일 밝혔다.

용인시, 상현도서관 인근에 1326㎡ 규모 임시 공영주차장 조성한다
AD
원본보기 아이콘

이번 임시 주차장 조성은 상현도서관과 용인시종합가족센터 이용객들의 주차공간 부족 문제를 해결하기 위한 것이다.


주차장 조성 부지는 경기주택도시공사(GH)가 소유한 상현동 1129-1 일원 1326㎡ 규모의 유휴지다. 시는 이곳에 40면 규모의 주차장을 조성할 예정이다. 이를 위해 시는 GH와 해당 부지 매각 전까지 무상 사용키로 합의했다.

시는 연내 주차장을 완공할 예정이다. 내년 3월부터는 이용객의 편의와 체계적인 주차 관리를 위해 임시 주차장에 상현도서관의 주차관제 시스템을 도입할 계획이다.


이상일 용인시장은 "앞으로도 관련 기관과 긴밀한 협력으로 유휴부지 등을 적극적으로 활용해 효율적인 주차 공간을 조성하고 시민들의 생활 편의를 높여 가겠다"고 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

"나 완전 건강"…트럼프, 건강이상설에 심장·복부 MRI 결과 공개

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

부정적 인식과 실패 부담으로 창업 꺼리는 청년들…27.6%만 "의향 높다"

새로운 이슈 보기