'i-dle(아이들)' 민니, 태국 홍수 피해 아동 위해 5000만 원 기부

월드비전(회장 조명환)은 그룹 'i-dle (아이들)' 멤버 민니가 태국 남부 홍수 피해 지역의 아동과 취약가정 지원을 위해 5000만 원을 기부했다고 1일 밝혔다.

태국은 최근 기록적인 폭우가 이어지며 남부 9개 주가 심각한 홍수 피해를 입었다. 이번 홍수로 98개 군, 643개 지역, 4688개 마을, 약 220만 명이 피해를 입었으며, 많은 가정과 농경지가 침수되고 아동·취약계층의 일상과 생계가 크게 위협받는 상황이다.

이번 기부와 관련해 민니는 "고향인 태국이 갑작스러운 홍수로 큰 피해를 입었다는 소식을 듣고 마음이 매우 아팠다"며 "특히 아이들과 취약한 가정이 하루빨리 안정을 되찾고 일상을 회복하는 데 힘이 되기를 바란다"고 전했다.

민니의 기부금은 전액 태국월드비전 긴급구호 사업에 사용되며, 침수 피해로 어려움을 겪는 아동과 가정에 필수 생필품 지원, 임시거주 환경 개선, 초기 복구를 위한 지원에 투입될 예정이다.

조명환 월드비전 회장은 "따뜻한 나눔을 실천해 주신 민니님께 깊이 감사드린다"며 "이번 기부는 태국 홍수로 어려움에 처한 아동과 가정의 생존과 회복에 실질적인 도움이 될 것"이라며, "월드비전은 앞으로도 아동의 안전과 보호를 최우선으로 긴급구호 활동을 이어가겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



