부안군, 로컬푸드 직매장 격포점 개장

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.01 18:10

170평 규모…농산물·간편식·가공품 등 판매

전북 부안군이 지난달 28일 오후 3시 부안 로컬푸드 직매장 격포점을 개장하고 본격적인 운영에 들어갔다.

부안군이 지난달 28일 오후 3시 부안 로컬푸드직매장 격포점을 개장하고 본격적인 운영에 들어갔다. 부안군 제공

1일 군에 따르면 이번 개장식에는 권익현 군수를 비롯해 지역 농업인과 출하 농가, 변산면 주민 등이 참석해 새로운 로컬푸드 거점의 출발을 함께 축하했다.


이번에 문을 연 170평 규모의 격포점은 변산·격포 관광지 방문객의 유동성을 기반으로 지역 농업인의 안정적 판로 확보는 물론 지역 농가가 직접 생산한 신선하고 믿을 수 있는 농산물, 간편식, 가공품 등 다양한 로컬푸드 상품을 관광객에게 직접 제공·판매할 수 있도록 운영된다.

이는 단순 판매시설을 넘어 관광수요와 지역 농산물을 자연스럽게 연결하는 관광형 로컬푸드 플랫폼으로 부안 로컬푸드의 브랜드 가치를 강화하고 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.


권익현 군수는 기념사에서 "격포점이 농업인과 소비자, 지역과 관광객을 잇는 상생의 장소로 자리매김하길 바란다"며 "앞으로도 로컬푸드 기반 강화 정책을 지속 추진해 농업·지역경제·관광의 선순환 모델을 더욱 확대하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
