본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

5대 은행 가계대출 주담대 증가세 주춤…신용대출은 여전

오규민기자

입력2025.12.01 14:58

수정2025.12.01 15:22

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대출 규제로 주택담보대출 문턱이 높아지면서 신용대출로 수요가 쏠리는 현상이 나타나고 있다.


1일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 가계대출 잔액은 768조1344억원으로 지난 10월과 비교했을 때 1조5125억원 증가했다. 이 중 주담대 잔액은 611조2857억원으로, 전월 대비 6396억원 증가했다. 9월과 10월 주담대 잔액이 각각 1조3134억원, 1조6613억원으로 증가한 것에 비해 증가폭이 둔화했다. 또 지난해 3월(-4494억원) 이후 가장 적게 늘어난 수치다.


반면 5대 은행의 신용대출 잔액은 105조5646억원으로 전월에 비해 8316억원 늘었다. 지난 10월(9251억원)에 이어 지난달에도 높은 증가세가 이어지고 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기