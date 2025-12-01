벤처기업협회, '대한민국 창업지원 우수기관' 12곳 선정

창업 인프라·지원 실적 종합평가

현장 체감도 반영해 우수사례 발굴

벤처기업협회가 1일 '2025 대한민국 창업지원 우수기관'을 12곳을 선정했다.

협회는 이날 서울 강남구 랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스호텔에서 열린 '벤처 30주년 기념식' 전야제에서 우수기관 시상을 진행한다고 밝혔다.

협회는 지난해부터 대한민국 창업생태계 발전에 기여한 공공기관 및 정부출연연구기관을 발굴 및 조명하기 위해 창업지원 우수기관을 선정하고 있다. 창업지원 우수사례를 널리 확산해 벤처·스타트업 창업문화를 확산하기 위한 취지다.

선정은 창업지원 인프라 구축, 벤처·스타트업 창업과 성장 지원 실적, 창업문화 확산 노력 등을 종합 평가했다. 또한 벤처·스타트업을 대상으로 별도 투표를 진행해 현장에서 체감하는 실질적 지원 성과도 평가에 반영했다.

올해 선정된 기관은 ▲과학기술정책연구원 ▲기술보증기금 ▲신용보증기금 ▲제주국제자유도시개발센터 ▲한국국제협력단 ▲한국도로공사 ▲한국발명진흥회 ▲한국수자원공사 ▲한국식품산업클러스터진흥원 ▲한국에너지기술평가원 ▲한국콘텐츠진흥원 ▲해양수산과학기술진흥원 등 총 12곳이다.

이중 기술보증기금·신용보증기금·제주국제자유도시개발센터·한국도로공사·한국발명진흥회·해양수산과학기술진흥원 등 6곳은 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다.

송병준 벤처기업협회장은 "이들은 벤처·스타트업들이 창업과 성장 과정에서 마주하는 여러 한계를 극복할 수 있도록 돕는 든든한 디딤돌의 역할을 해왔다"며 "앞으로 더 많은 기관들이 창업지원의 중요성을 인식하고 동참해주시길, 그리고 민관과 공공이 힘을 모아 창업생태계 활성화를 위해 함께 협력하는 파트너가 돼주시길 기대한다"고 말했다.





