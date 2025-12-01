본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

포천시, '포우리' 캐릭터 이모티콘 3만5000명에 선착순 무료 배포

이종구기자

입력2025.12.01 12:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포천시, 포우리 공개 1주년 기념 이모티콘 배포

경기 포천시는 오는 3일 오후 2시부터 카카오톡 채널 구독자를 대상으로 선착순 3만5000명에게 공식 캐릭터 '포우리'를 활용한 이모티콘을 배포한다.

'포우리' 이모티콘 배포 홍보물. 포천시 제공

'포우리' 이모티콘 배포 홍보물. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

포우리(포천+우리)는 '살고 싶은, 머물고 싶은 공동체'와 '시민과 함께 동행하는 포천'의 가치를 담은 캐릭터로, 2024년 공개 이후 포천시 마스코트로 자리매김하며 많은 사랑을 받고 있다.


이번에 배포되는 포우리 이모티콘은 캐릭터 공개 1주년을 기념해 제작된 16종의 30일 기간제 이모티콘이다. 다양한 표정과 동작을 담아 일상에서 쉽고 친근하게 사용할 수 있도록 구성했다.

이모티콘 배포는 포천시 카카오톡 채널 구독자(기존·신규)를 대상으로 진행되며, 발송된 알림톡에서 선착순으로 내려받을 수 있다. 포천시청 카카오톡 채널 구독은 카카오톡 앱 상단의 돋보기(검색창)를 눌러 '포천시청'을 검색해 채널 추가하면 된다.


포천시 관계자는 "이번 이모티콘 배포가 포천시의 정체성을 담은 캐릭터 '포우리'의 인지도를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "포천에 관심 있는 분들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기