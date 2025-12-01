질병청, '한랭질환 응급실감시체계' 운영 시작

저체온증, 동상 등 겨울철 한랭질환 주의 필요

질병관리청은 올겨울 한파로 인한 건강피해를 최소화하기 위해 내년 2월28일까지 '한랭질환 응급실감시체계'를 운영한다고 1일 밝혔다.

한랭질환 응급실감시체계는 전국 약 500개 응급실 운영의료기관이 자발적으로 참여하고 관할 보건소 및 지자체와 협력하여 한파로 인한 건강피해 발생을 감시한다. 신고된 한랭질환 발생 현황은 질병관리청 홈페이지를 통해 매일 제공될 예정이다. 한랭질환은 추위가 직접 원인이 되어 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로 ▲저체온증 ▲동상 ▲동창 등이 대표적이다.

2024~2025절기는 한랭질환 신고 건수는 총 334명으로 한랭질환자의 주 증상은 저체온증(80.2%)으로 나타났다. 특히 80세 이상의 고령층에서 30.8%의 환자 발생하였다. 발생 장소로는 실외 발생(74.0%)이 실내 발생(26.0%)보다 약 2.9배 많이 발생했다.

질병청은 고령층에 한랭질환 예방에 각별히 유의해야 한다고 권고했다. 고령층은 일반 성인보다 체온 유지 능력이 떨어져 한파 시 실외활동을 자제하고 보온에 신경 써야 한다. 외출 시에는 따뜻한 옷을 입고 실내에서는 적정온도와 습도를 유지하는 것이 중요하다. 겨울철에는 혈관이 수축하고 혈압이 상승하기 때문에 심뇌혈관질환 중심근경색과 뇌졸중이 많이 발생하며, 만성질환자(심뇌혈관·당뇨병·고혈압 등)는 급격한 온도변화에 혈압이 급격히 상승하는 등 증상이 악화하여 위험할 수 있다.

임승관 질병청장은 "올겨울 평균기온은 평년과 비슷하겠으나 기온변화가 크다는 전망에 따라, 한랭질환 응급실감시체계 운영을 통해 한랭질환 발생 정보를 신속하게 제공하겠다"며 "갑작스러운 추위가 발생할 수 있으므로 특히 고령층, 어린이, 기저질환자 및 보호자는 각별한 주의와 관심을 가져 주시기 바란다"고 당부했다.





