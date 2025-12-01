본문 바로가기
세라젬, 과천시와 '행복백세 헬스케어 지원사업' 업무협약

이서희기자

입력2025.12.01 10:36

시계아이콘00분 39초 소요
5억2000만원 규모 장비 지원

세라젬이 과천시와 '행복백세 헬스케어 지원사업' 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 주민의 건강지표 개선 지원에 나선다고 1일 밝혔다.

(좌측에서 네번째) 세라젬 상품개발부문 김풍기 부문장과 (좌측에서 다섯번째) 신계용 과천시장이 '행복백세 헬스케어 지원사업' 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 세라젬

(좌측에서 네번째) 세라젬 상품개발부문 김풍기 부문장과 (좌측에서 다섯번째) 신계용 과천시장이 '행복백세 헬스케어 지원사업' 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 세라젬

이번 협약에 따라 세라젬과 과천시는 향후 5년간 행복백세 헬스케어 지원사업을 공동 추진하기로 했다. 세라젬은 과천시 관내 복지시설 144개소에 총 5억 2000만원 규모의 헬스케어 장비 공급과 설치를 지원하며, 과천시는 장비 운용과 연계되는 복지·건강 관리 서비스가 지역사회에 안정적으로 정착될 수 있도록 행정적 지원을 제공한다.


세라젬은 과천시 관내 노인복지관·경로당·종합사회복지관 등 38개 복지시설, 어린이집 등 106개소에 ▲척추 관리 의료기기 '마스터 V6' 41대 ▲안마가전 '파우제 M2' 4대 ▲로봇청소기 '세라봇S' 109대 ▲디지털 건강 측정 기기 '세라체크' 38세트 등을 순차적으로 설치한다.

특히 세라젬의 척추 관리 의료기기 '마스터 V6'는 한국식품의약품안전처로부터 추간판탈출증 치료 도움·퇴행성 협착증 치료 도움 ·근육통 완화·혈액순환 개선 등 총 4가지 사용 목적을 인증받은 제품이다. 일상적으로 발생하는 허리·근골격계 불편을 완화하고 균형 잡힌 신체 컨디션을 유지하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.


세라젬 관계자는 "세라젬의 기술력으로 지역사회의 건강 수준을 높이고, 시민들이 생활 속에서 건강관리를 실천할 수 있는 환경을 만드는 것은 중요한 사회적 책무"라며 "이번 협력을 계기로 시민들이 생활 속에서 쉽고 편리하게 건강을 관리할 수 있도록 협력과 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

