메르세데스-벤츠 사회공헌위, 경북 산불피해 산림복원에 5억 쾌척

오현길기자

입력2025.12.01 10:11

영덕군 별파랑공원에 나무심기

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 경상북도와 산불피해 지원을 위한 산림녹화조성사업 업무협약(MOU)을 체결하고 산불 피해지역 복원을 위한 민관 협력을 추진한다고 2일 밝혔다.


메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 경상북도와 산불피해 지원을 위한 산림녹화조성사업 업무협약(MOU)을 체결하고 산불 피해지역 복원을 위한 민관 협력을 추진한다고 2일 밝혔다. 왼쪽부터 경상북도종합자원봉사센터 장유석 이사장, 영덕군 김광렬 군수, 경상북도 이철우 도지사, 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 이상국 위원, 아이들과미래재단 김병기 본부장, 영덕군종합자원봉사센터 권용걸 센터장. 메르세데스-벤츠

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 경상북도와 산불피해 지원을 위한 산림녹화조성사업 업무협약(MOU)을 체결하고 산불 피해지역 복원을 위한 민관 협력을 추진한다고 2일 밝혔다. 왼쪽부터 경상북도종합자원봉사센터 장유석 이사장, 영덕군 김광렬 군수, 경상북도 이철우 도지사, 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 이상국 위원, 아이들과미래재단 김병기 본부장, 영덕군종합자원봉사센터 권용걸 센터장. 메르세데스-벤츠

이에 위원회가 지난 3월 조성한 산불피해 지원 5억원 기부금은 해당지역 산림복원 사업에 본격 사용될 예정이다. 영덕군 '별파랑공원'을 산림복원 대상지로 선정, 산불 피해면적 49.3ha 중 3.8ha 규모에 청단풍나무, 은행나무, 참나무 등 1만5100주를 내년 11월까지 식재해 훼손된 산림을 복원할 계획이다.

또 경상북도 및 영덕군의 자원봉사센터와 협력해 지역 주민과 관광객이 참여하는 나무심기 봉사활동 프로그램을 운영해 지역사회 참여 기반을 넓히고 지역 관광 활성화에도 기여한다는 계획이다.


위원회는 지난 2022년 강원 및 경북 지역에서 발생한 대규모 산불 피해지역 복구를 위해 10억 원을 지원한 바 있으며, 해당 기금은 강릉시 산불 피해지역 복원 및 방화림 조성, 그리고 산불로 소실된 경상북도 울진군 도화동산 복원 등에 사용됐다.


이철우 경상북도지사는 "대형 산불로 큰 피해를 본 산림 피해 지역에 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 솔선수범해 지원해 감사하다"며 "황폐해진 영덕군의 별파랑공원이 다시 복원될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이상국 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 위원은 "산불 피해지역이 다시 예전의 푸름과 활력을 되찾을 수 있도록 지역사회와 긴밀히 소통하며 산림복원에 최선을 다하겠다"며 "지속가능한 자연을 미래 세대에게 물려주기 위해 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
