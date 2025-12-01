천재교과서, 전주교육대와 업무 협약…예비 교원 교육 협력 강화

대학·교육기관 협력 확대

천재교과서는 지난달 28일 전주교육대학교와 상호 연구 협력 및 교류를 통해 예비 교원의 전문성 강화와 교육 발전에 기여하기 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 1알 밝혔다.

협약식은 전주교육대학교 대학본부 2층 회의실에서 진행됐으며, 박금옥 천재교과서 본부장, 박병춘 전주교육대학교 총장, 정영식 기획처장 등이 참석했다.

지난달 28일 천재교과서와 전주교육대학교의 업무 협약식에서 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 천재교과서 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 ▲교과서 및 교수·학습 자료 개발 지원 ▲온라인 교육 콘텐츠 및 교수학습 자료 공동 개발 ▲공동 세미나·교원 연수 운영 지원 ▲전공별 교재 및 교육 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히 연구 협력과 교육 자료 개발을 위한 유기적인 협력 체계 구축을 핵심 목표로 삼고 있으며, 필요시 인력 교류 및 공동 프로젝트 추진을 통해 교육 현장에서 실질적 도움이 되는 협력 모델을 만들어갈 예정이다.

박금옥 천재교과서 본부장은 "이번 협약은 예비 교원들이 실제 교육 현장에서 필요한 교수학습 역량을 강화할 수 있도록 지원하기 위한 의미 있는 협력"이라며 "앞으로도 대학 및 교육기관과의 연계를 확대해 미래 교육 환경에 맞는 연구와 콘텐츠 개발을 지속해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>