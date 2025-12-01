부산대, 네덜란드 WUR과 글로벌 푸드테크 연구 협력 강화

해조류 기반 기술 등 공동연구 본격 착수… MOU 체결·심포지엄 개최

부산대학교(총장 최재원)가 네덜란드 바헤닝언 대학(Wageningen University & Research, WUR)과 손잡고 글로벌 푸드테크 연구 중심지로 도약하기 위한 협력에 본격 착수했다.

28일 오후 부산대 교내 기계관 교수라운지에서 열린 '2025 PNU-WUR 국제 푸드테크 심포지엄'에서는 두 대학 간 학술 교류와 공동연구 의제 확정이 진행됐다. 이날 행사에서는 업무협약(MOU) 체결식도 함께 진행돼 협력의 공식 출발을 알렸다.

이번 심포지엄은 지난달 26∼27일 열린 '2025 PNU 국제 푸드테크 협력 프로그램'의 후속 심화 과정으로, 다국적 파트너십 구축보다는 PNU-부산대와 WUR 간 실질적 연구 협력에 초점을 맞췄다.

WUR은 농림·식품 분야 세계 1위로 평가받는 대학이다. 이날 앙투와네트 카즈바르 박사가 연사로 나서 네덜란드의 최신 푸드테크 연구 동향을 발표, 부산대 식품공학과 김선범·조영재·김대현 교수, 약학대학 이승락 교수, 바이오산업기계공학과 박선호 교수 등 관련 연구진이 참석해 발표와 토론을 진행했다.

참석자들은 △해조류 기반 산업 소재 △식품 및 바이오헬스 응용 기술 등 미래 핵심 분야를 논의하며 공동연구 파이프라인 구축 방안에 뜻을 모았다. 이번 심포지엄은 국제 협력 기류를 확대해 부산대와 WUR의 '연구 동맹'으로 격상시켰다는 점에서 의미가 크다.

부산대는 향후 PNU-KMI(한국해양수산개발원) 공동연구센터 등과 연계해 글로벌 푸드테크 연구 생태계를 조성할 계획이다.

최재원 부산대 총장은 "세계적인 대학인 WUR과 원팀(One-Team)으로 뭉쳐 푸드테크 미래 산업을 선도할 수 있는 협력 의제를 마련했다"며 "이번 행사를 통해 도출된 과제가 실질적인 연구성과로 이어져 부산이 글로벌 푸드테크 허브가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



