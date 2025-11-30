본문 바로가기
경기도 북부청사, '빛의 향연' 겨울 빛 축제 12월 1일 개막

이종구기자

입력2025.11.30 08:20

언론사 홈 구독
24일부터는 체험 프로그램 운영

12월 1일부터 경기도 북부청사에서 다양한 빛의 축제가 펼쳐진다.

북부청사 겨울 빛 축제 포스터. 경기도 제공

북부청사 겨울 빛 축제 포스터. 경기도 제공

경기도는 내년 2월 18일까지 매일 오후 5시부터 10시까지 다양한 빛 조형물과 포토존을 선보인다고 30일 밝혔다.


빛 조형물은 4.8m 높이 메인 조형물인 '리얼분수'와 아치터널, 대형 눈 결정, 날개액자 등 있다. 포토존은 이를 중심으로 8곳에 마련됐다. 경기평화광장도서관 위 난간에도 고니 일루미와 스노우 폴이라는 이름의 빛 장식물이 설치된다.

크리스마스 이브인 24일부터는 경기평화광장에서 테이블 컬링, 미니 하키와 투호놀이, 대형 윷놀이, 팽이치기 등 민속놀이 체험 프로그램이 운영된다. 매주 월요일을 제외하고 주 6일 운영되며, 매일 오전 11시부터 오후 4시까지 즐길 수 있다.


원진희 경기도 행정관리담당관은 "올해 겨울 스케이트장을 운영하지 않기로 했다. 기대했던 도민들에게 양해를 부탁드리며 작년보다 더 다양해진 빛 조형물을 감상하고 체험 프로그램도 즐기셨으면 한다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
