한림대 박수민 연구생, 의료 AI 안전성 평가 프레임워크 제시…우수연제상 영예

‘2025 대한의료정보학회 추계학술대회’서 우수연제상 수상

한림대학교(총장 최양희) 데이터사이언스학부 박수민 학부연구생(3학년)은 지난 22일부터 24일까지 개최된 2025 대학의료정보학회 추계학술대회에서 '우수연제상'을 수상했다.

유재용 교수(왼쪽)와 박수민 학생. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

박수민 연구생은 'Quantitative Mapping of Security Concern with CHAI for responsible AI risk evaluation for healthcare'이라는 제목으로 연구를 진행했으며, 의료 인공지능의 안전성 평가를 위한 프레임워크를 제시했다.

박수민 연구생은 "AI Assurance 분야 중 위험성 평가 개발이라는 연구 주제가 처음에는 낯설었지만, 꼭 필요한 연구라고 믿으며 책임감을 갖고 임했다"며 "연구실 모든 분들의 지원 덕분에 좋은 결과가 있었고, 앞으로도 지도교수님과의 꾸준한 논의를 통해 흔들림 없이 더 나은 방향으로 발전시키겠다"는 소회를 밝혔다.

지도교수인 유재용 교수는 "학부연구생이 학회에서 좋은 성과를 내어 대견하고 고맙다"며 "앞으로도 의료 인공지능이 더 잘 활용될 수 있도록, 신뢰 가능한 인공지능을 위한 노력을 계속하겠다"고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업(RS-2025-02223382) 및 지역혁신중심대학지원체계(RISE) 글로컬대학30 등에서 지원받아 수행됐다.

한편 대한의료정보학회는 국내 최대의 의료정보학회로 약 1300명 이상이 참여하고 있으며, 40주년을 앞둔 권위있는 학회다. 이번 학술대회에 한림대학교 유재용 교수팀은 대학원생 2명과 학부생 5명이 참가하여, 구두 발표 1편, 포스터 발표 4편의 논문을 발표했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>