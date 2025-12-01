본문 바로가기
경찰청장 직무대행 "계엄 당시 국회 통제는 위헌…진심으로 사과"

임춘한기자

입력2025.12.01 09:00

유재성 경찰청장 직무대행은 1일 "지난해 12월 3일 밤 국회 주변에서 국회의원의 출입을 통제한 행위는 민주주의와 헌정 질서를 어지럽히고, 국민의 일상을 위협한 위헌·위법한 행위였다"고 밝혔다.


유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스

유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스

유 직무대행은 이날 전국 경찰 지휘부 화상회의에서 "당시 일부 지휘부의 잘못된 판단으로 국민의 자유와 사회 질서를 지켜야 하는 경찰이 위헌적인 비상계엄에 동원돼 국민 여러분께 큰 실망과 상처를 드렸다"며 "묵묵히 국민 곁을 지켜온 현장 경찰관들의 명예와 자긍심이 훼손됐다. 진심으로 사과드린다"고 말했다.

유 직무대행은 "경찰은 국민만을 바라보며, 헌법 질서 수호를 기본 가치에 두고 경찰 업무를 수행하겠다"며 "국민에 대한 봉사자로서 공정과 중립을 지키겠다"고 밝혔다.


유 직무대행은 "어떠한 일이 있어도, 위헌, 위법한 행위에 절대 협조하거나 동조하지 않겠다"며 "다시는 개별 지휘관의 위법, 부당한 지시가 현장에 여과 없이 전달되지 않도록 개선해 나가겠다"고 말했다.


유 직무대행은 "경찰의 권한은 국민으로부터 위임받은 것임을 잊지 않고, 국민을 위해 행사될 수 있도록 경찰 활동 전반에 시민에 의한 통제장치를 촘촘히 마련하겠다"고 밝혔다.

유 직무대행은 "국민 여러분께 다시 한번 지난 과오에 대해 사과드린다"며 "다시는 그러한 일이 재발하지 않도록 지휘부부터 책임감 있게 변화하고, 국민으로부터 신뢰받기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
