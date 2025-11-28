본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

신세계디에프, 노동부 일·생활 균형 우수기업 선정

김흥순기자

입력2025.11.28 13:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주 35시간·유연근무 확산 성과

신세계면세점을 운영하는 신세계디에프는 고용노동부가 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.


일·생활 균형 우수기업은 노동부가 기업의 유연근무 운영, 근로시간 단축 노력, 휴가 사용 실적, 육아지원 체계, 일하는 방식 개선 등을 종합 평가해 인증하는 제도다.

이희재 신세계디에프 상무(오른쪽)가 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업' 시상식에서 박용순 중기부 중소기업정책실장으로부터 선정패를 받고 있다. 신세계디에프 제공

이희재 신세계디에프 상무(오른쪽)가 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업' 시상식에서 박용순 중기부 중소기업정책실장으로부터 선정패를 받고 있다. 신세계디에프 제공

AD
원본보기 아이콘

신세계디에프는 유연근무·근로시간·휴가·육아지원 등 전 항목에 대한 정량·정성 평가에서 성과를 인정받았다. 대표적으로 주 35시간 근무제(9to5), PC-오프(OFF)제 시행, 사무실 일괄 소등 등 물리·시스템·조직문화 기반의 3중 관리체계를 통해 정시퇴근 문화를 제도화했다.


휴가 제도로는 난임휴직과 휴가, 장기근속휴가, 경조휴가 등 다양한 복지휴가를 운영 중이다. 또 임신 인지부터 초등학교 입학까지 이어지는 생애주기형 모성보호·육아지원 체계를 구축해 근무 안정성과 복귀율 향상에도 기여하고 있다. 임신기 단축근무, 출산휴직 및 휴가, 육아휴직, 희망육아휴직, 육아기 단축근무, 자녀입학 돌봄휴직 등이 대표적인 사례다.


신세계디에프 관계자는 "앞으로도 근로환경 개선과 일하는 방식의 혁신을 기업문화의 중심 과제로 삼아 추진해 나가겠다"고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기