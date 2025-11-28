본문 바로가기
무주군, 농업인 대상 '농업기계 안전사고' 예방 교육

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.28 13:58

"농가소득 증대 기여"

전북 무주군이 지난 24일~28일까지 지역 내 농업인을 대상으로 농업기계(굴삭기) 안전사고 예방 교육을 진행했다.


28일 군에 따르면 이번 교육은 무주군농업기술센터 내 농업기계 임대사업장에서 진행했으며 농민의 소중한 생명을 보호하고 농가소득 증대에 기여하기 위해 추진됐다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

군은 농업기계 운용 기술 습득을 위한 실습 및 안전교육을 이수한 농업인에게만 굴삭기 임대 자격을 부여해 안전성을 확보했다.

교육에 참여한 농업인 41명은 농업기계 안전 사용 이론, 안전 운전 조작 실습, 상·하차 실습 교육 등을 받았다.


농업인들은 "안전모 착용 등 기본부터 철저하게 교육받았다"며 "농기계 안전 수칙 준수는 나와 가족을 지키는 일이라는 것을 명심하고 배운대로 잘 활용하겠다"고 전했다.


군은 농기계 임대 및 순회 수리(교육)외에도 농작업 대행 서비스를 통해 부족한 일손을 거들며 경영비 절감에 기여하고 있다.

또 잔가지 파쇄기, 동력운반차 등 농기계 78종 505대를 보유하고 있으며 올해 무주 본소(상시 운영)를 비롯한 무풍과 안성 분소(월~토요일 운영) 3곳에서 임대 사업을 진행하며 농작업을 대행하고 있다.


330종 1만9,662점의 부품을 실은 3.5t 무상 수리 차량이 농기계 수리점이 없고 교통이 불편한 원거리 마을도 순회하며 경운기와 관리기, 방제기, 예초기 등 소형 농기계 수리를 완료했다.


자세한 사항은 무주군농업기술센터를 직접 방문하거나 농업기계 임대사업장으로 전화하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

