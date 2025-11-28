본문 바로가기
전남도교육청 '유보통합 시범사업 사례나눔'…현장 경험 공유

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.28 14:01

영유아 시범학교·이음교육 등 성과 공유
단계적 확대로 안정적 교육·돌봄 체계 구축

전남도교육청은 28일 영암에서 '2025 유보통합 시범사업 사례나눔의 날'을 열고, 시범기관이 추진한 주요 운영 사례를 공유했다.


이날 행사에는 유치원·어린이집·초등학교 교원 220명이 참여해 올해 시범사업 성과와 현장의 실천 경험을 나누는 시간을 가졌다.

전남도교육청은 '2025 유보통합 시범사업 사례나눔의 날'을 열고, 시범기관이 추진한 주요 운영 사례를 공유했다. 전남도교육청 제공

참석 기관들은 ▲영유아학교 시범사업 시범학교 운영 ▲유·보 이음교육 ▲어·초 이음교육 ▲가정·지역사회 협력교육과정 등 지난 1년간 추진한 사례를 소개했다. 이어 현장에서 나타난 개선점과 학부모·지역사회 협력 방식에 대해 의견을 나눴다.


도교육청은 이번 시범사업 성과와 개선점을 토대로 2026년부터 시범기관을 단계적으로 확대하고, 기관 간 연계를 강화한 교육·돌봄 체계를 구축할 계획이다.


또한, 올해 운영 경험을 종합한 '유보통합 시범사업 사례나눔집'을 발간해 현장에 배포했다. 자료집에는 시범학교 운영 사례, 이음교육 운영 방식, 가정·지역사회 협력교육과정 실천 내용 등이 담겨 있어 현장 실천력을 높이는 자료로 활용될 예정이다.

김대중 교육감은 "유보통합은 아이들의 성장과 발달을 중심에 둔 교육체계 전환이라는 점에서 매우 중요하다"며 "현장과 교육청이 함께 축적한 경험을 바탕으로, 아이들에게 도움이 되는 유보통합 모델이 현장에 자연스럽게 자리 잡도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
